Ministrul Fondurilor Europene, Adrian Câciu, recunoaște că România are întârzieri serioase la absorbția banilor din PNRR: „Un miliard de euro cheltuiți din cele 9 miliarde pe care le-am primit deja”

George Lupu (www.b1tv.ro)

Ministrul Fondurilor Europene, Adrian Câciu a declarat pentru B1 TV că România are deja în conturi 9,11 miliarde de euro din PNRR. De asemenea, el a precizat că nu există întârzieri privind cererea de plată numărul 3 pentru că în urma negocierilor de la Bruxelles toate statele au renegociat PNRR-urile:

„În ceea ce privește cererea de plată numărul 3 și 4 ele nu sunt întârziate deoarece PNRR, ca toate planurile din întreaga Europă s-au modificat. Începând cu această primăvară, toate țările au acum noi PNRR-uri. Practic tot calendarul inițial s-a recadențat. Cererea de plată numărul 3 are exact data de 15 decembrie ca nou termen, în conformitate cu decizia Consiliului European. Nu avem întârzieri, am intrat într-o altă abordare. Fake news-urile din zona politică trebuie lămurite!”.

Ministrul a mai spus că banii din cererea de plată numărul 3 vor intra în țară la începutul anului viitor:

Am semnat chiar ieri acordul de finanțare pe nou PNRR al României care are o anvelopă totală de 28,5 miliarde. Astăzi depunem cererea de plată numărul 3 care are o valoare de 2,7 miliarde de euro. Aceaști bani vor intra în România în trimestru I din 2024, imediat după aceea vom depune cererea de plată numărul 4”.

Adrian Câciu a mai spus că există întârzieri atunci când vine vorba de absorbția banilor din PNRR: „Anul viitor ar trebui să intre în România în jur de 6 miliarde de euro din PNRR. Marea problemă pe care o avem este ca acești bani care au intrat în România să ajungă să fie absorbiți. Dacă avem undeva o întârziere este la absorbția din PNRR, o întârziere care are și ea cauze obiective. Primii doi ani au fost ani de contractare, să se facă toate contractele pentru investiții. La acest moment avem contracte de 30 d emiliarde de euro, deci mai mult decât banii din PNRR. Am cheltuit din acei 9 miliarde de euro deja primiți, un miliarde de euro. În 2024 din ceea ce noi avem ca estimări și din programarea cu coordonatorii de reformă se vor cheltui cel puțin 6 miliarde de euro din PNRR, bani pe care România îi are. Peste acești bani vor veni și cei din cererea de plată numărul 3 și cererea de plată numărul 4”.