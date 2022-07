Asia și-a redeschis porțile către turiști

Cele mai solicitate destinații de vacanță de către români sunt Thailanda, Indonezia, Vietnam, Coreea de Sud

Pachetele de vacanță pornesc de la 1300 euro

– DAL Travel: După o pauză de 2 ani, Thailanda, Malaezia, Singapore, Bali (Indonezia), Sri Lanka, Coreea de Sud, Japonia, Vietnam și India sunt din nou solicitate de către turiștii români

După o lungă așteptare, turiștii pot, în sfârșit, să se bucure de minunile oferite de Extremul Orient dar și de Australia. În ultimii 15 ani, Asia – în special Extremul Orient, dar și Australia, au devenit destinații de interes pentru românii cu venituri de la medie în sus. Însă în ultimii 2 ani, din cauza pandemiei Covid-19, majoritatea acestor țări și-au închis granițele pentru turiști sau au aplicat multe restricții.

Coreea de Sud

Potrivit consultanților DAL Travel, unul dintre cei mai cunoscuți touroperatori din România cu produse turistice de tip premium, înființat în anul 2000 și membru al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), cele mai căutate destinații din Extremul Orient sunt, în acest an, Thailanda, Malaezia, Singapore, Indonezia – Bali, Sri Lanka, Vietnam, Coreea de Sud, Japonia și India.

India

În 2019, pe majoritatea destinațiilor din Extremul Orient, au fost înregistrate creșteri ale numărului turiștilor români cuprinse între 25 și 50% în funcție de țară, comparativ cu 2018, însă din păcate în anul pandemic 2020 țările Asiei de Sud Est și Australia au adoptat printre cele mai mari restricții, închizându-se practic pentru turism.

Vietnam

„O dată cu redeschiderea turismului în țările Extremului Orient și în Australia, am început să primim numeroase cereri pentru circuite dar și pentru sejururi individuale în aceste zone. Față de anul precedent, pentru aceste destinații, creșterile de tarife sunt cuprinse între 20 și 25%. Este posibil ca anul viitor numărul de turiști să ajungă și pentru aceste destinații la nivelul anului 2019. Încă de anul trecut, de când turiștii români au început să circule din nou, o dată cu ridicarea parțială a restricțiilor, aceștia și-au manifestat interesul și pentru aceste destinații asiatice, „vânând“ momentul când aceste țări se vor redeschide, deoarece știm cu toții că în cei doi ani de pandemie, țările Extremului Orient au avut cele mai multe restricții și pe cea mai lungă perioadă de timp. Pe de altă parte, am început să primim cereri și pentru Australia, Noua Zeelandă și Tasmania pentru care am pregătit un circuit inedit în toamnă, dar și alte programe pentru anul viitor”, subliniază Daniela Nedelcu, director general al agenției DAL Travel.

Bali

Este de reținut că unele dintre țările Extremului Orient, precum Thailanda, solicită încă la intrarea în țară, pentru evitarea carantinării de 5 zile, adeverință de vaccinare sau un test PCR.

„În Asia, DAL Travel are grupuri în formare pentru toamnă în Thailanda, Malaezia, Singapore, Vietnam, Coreea de Sud și Coreea de Sud cu Japonia. La sfârșit de iulie DAL are deja un grup format pentru un circuit special în Indonezia și Papua de Vest cu ocazia Festivalului Baliem. La acest eveniment are loc o întâlnire cu reprezentanții triburilor din Valea Baliem, ritualuri și demonstrații războinice, cunoașterea modului de viață tribal din satul Suroba și spectacole cu dansuri tradiționale. Cererea a fost foarte mare iar înscrierile s-au făcut rapid, chiar dacă este o destinație de nișă”, adaugă Daniela Nedelcu.

Topul circuitelor din Extremul Orient și Australia este condus de Vietnam și Coreea de Sud, urmate de Indonezia, India de Sud – Sri Lanka, Mongolia, Australia – Noua Zeelandă – Tasmania și de circuitul devenit clasic: Thailanda – Malaezia – Singapore.

Față de anul precedent, pachetele turistice pentru Extremul Orient s-au scumpit cu 20-25%. Asia s-a deschis mai târziu decât alte destinații, oferta este mare, cererea a fost relativ mică dar acum începe să crească.

Deși ieftin și scump sunt noțiuni relative, cele mai accesibile pachete turistice sunt pentru Indonezia – Bali de la 1950 euro iar la polul opus, Australia – Noua Zeelandă – Tasmania de la 7340 euro.

Referitor la transportul aerian, aceleași aeroporturi deservesc și companiile de linie și companiile low-cost. DAL Travel preferă companiile de linie, care oferă mai multe soluții în cazul întârzierilor și anulărilor și sunt și membre ale alianțelor internaționale.

DAL Travel oferă următoarele tipuri de produse turistice: