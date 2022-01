MIPE a semnat anul trecut 556 proiecte în valoare de 2,77 miliarde lei

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate, din cadrul Ministerului Investițiilor şi Proiectelor Europene, a semnat, în anul 2021, 556 proiecte, în valoare totală de 2,776 miliarde lei, cu beneficiarii acestui Program.

485 contracte, în valoare totală de 1,441 miliarde lei, au fost semnate cu beneficiarii axei prioritare 2 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, iar 71 contracte, în valoare de 1,334 miliarde lei, sunt aferente axei prioritare 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI), în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor.

Pe parcursul acestui an, tot în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020 a fost creată o nouă axă prioritară – 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză, în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei.

Astfel, Ministerul Investițiilor şi Proiectelor Europene a putut acorda, prin intermediul REACT–EU, granturi în valoare de peste 50 milioane euro pentru facilitarea procesului educațional în sistem on-line pentru școlile din România. Tot din fondurile REACT–EU, MIPE va demara și procedura de acordare a granturilor pentru investiții productive, cu un buget de peste 300 milioane euro (Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive), care se adaugă Acțiunii 4.1.2 Sprijin pentru capital de lucru, cu un buget de peste 200 milioane euro, inițiată în anul 2019, în cadrul Axei Prioritare 3. Cele 550 milioane euro alocate din facilitatea de finanțare REACT-EU (FEDR) finanțează proiecte de sprijin pentru educație și mediul de afaceri.

În ceea ce privește contractele semnate luna aceasta, reprezentanții AM POC au semnat 5 noi contracte de finanţare, în valoare totală de 35.191.369 lei. Operațiunile finanțate vizează măsuri necesare asigurării desfășurării activităților școlare în regim on-line, îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, prin achiziția de tablete școlare și echipamente IT, proiecte CDI derulate de întreprinderi, în scopul inovării, precum şi consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării, prin proiecte pentru clusterele de inovare. Beneficiarii contractelor semnate în decembrie pentru acordarea de tablete școlare sunt Școala Gimnazială Ioan Murariu, Cristinești, județul Botoșani, cu o valoare totală 1.360.876 lei și Comuna Pușcași, județul Vaslui, cu o valoare totală de 569.408 lei.

În cadrul apelului POC/163/1/3/- Proiecte tehnologice inovative – pentru regiuni mai puţin dezvoltate (LDR), au fost semnate contractele de finanțare cu Mazarom Impex SRL, având o valoare totală de 7.218.534 lei. Beneficiarii celorlalte două contracte semnate sunt Titus SRL, cu o valoare totală de 6.208.867 lei și Asociația Clusterul Edutic, cu valoarea totală de 19.833.682 lei (apelul Mari infrastructuri de CD – Proiecte pentru Clustere de Inovare – pentru regiuni mai puţin dezvoltate – LDR).

„Am preluat coordonarea acestui Program în luna septembrie și am văzut problemele cu care se confruntă colegii din Autoritatea de Management. Pe de o parte, doresc să ușureze munca beneficiarilor, prin reducerea birocrației și asigurarea unor ghiduri care să răspundă nevoilor reale ale IMM-urilor, de exemplu, dar, pe de altă parte, din cauza pandemiei cererea de fonduri nerambursabile din piață a crescut semnificativ, iar la finalul exercițiului devine tot mai dificil să satisfaci toate aceste nevoi. Creșterea ratei de absorbție a fondurilor rămâne cea mai mare provocare, fiindcă ne propunem să ajungem printre cei mai buni. Vreau să le mulțumesc atât colegilor, cât și beneficiarilor pentru încredere, răbdare dar și pentru munca lor și vreau să îi asigur că la anul vom lucra și mai mult, pentru că din PNRR și din Politica de Coeziune avem bani de cheltuit în folosul tuturor celor care dezvoltă România”, a declarat secretarul de stat Csilla Hegedüs.

