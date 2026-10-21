Moment important pentru piața de gaze din România. Vom avea cotații Platt’s, inclusiv în lei, pentru tranzacțiile cu gaz românesc, de la 1 decembrie

Sursa: e-nergia.ro

Platts, parte a S&P Global Energy, va lansa sistemul de cotații de preț pentru gazele naturale de pe piața românească, mai exact pentru Punctul Virtual de Tranzacționare (PVT), decizie care va intra în vigoare la 1 decembrie 2026, arată un comunicat al S&P Global.

“România este pe cale să devină un producător de top de gaze naturale în Uniunea Europeană în cursul anului 2027, într-un moment în care blocul comunitar încearcă să elimine treptat importurile de gaze rusești prin conducte, dar și de LNG. Se preconizează că acest lucru va crește lichiditatea în acest hub emergent”, arată comunicatul.

Foarte important, cotațiile vor fi oferite inclusiv în lei.

Platts va lansa următoarele produse la data de 1 decembrie 2026:

Evaluări zilnice (la ora 13:00): Unitate

PVT Within-day (în cursul zilei) Leu/MWh

PVT Day-ahead (ziua următoare) Leu/MWh

PVT Flow-date, day-ahead (data fluxului, ziua următoare) Leu/MWh

PVT Within-day (în cursul zilei) €/MWh

PVT Day-ahead (ziua următoare) €/MWh

PVT Flow-date, day-ahead (data fluxului, ziua următoare) €/MWh

TTF Day-ahead (ziua următoare) €/MWh

PVT-TTF Day-ahead (ziua următoare) €/MWh

Evaluări săptămânale (la ora 13:00): Unitate

PVT Weekend Leu/MWh

PVT Weekend €/MWh

TTF Weekend €/MWh

PVT-TTF Weekend €/MWh

Evaluările de preț vor respecta calendarul de publicare al Platts UK, iar orele de referință reflectă fusul orar al Londrei. Evaluările săptămânale vor fi publicate în zilele de vineri sau în ultima zi lucrătoare dinaintea unei sărbători legale din Marea Britanie, mai arată informarea.

Platts va publica, de asemenea, evaluări ale mediilor lunare pentru PVT day-ahead și PVT flow-date în prima zi a lunii următoare tranzacționării, atât în lei/megawatt-oră, cât și în euro/MWh.

Cursul de schimb valutar pentru leul românesc în raport cu euro va fi, de asemenea, updatat zilnic la ora 13:00, ora Londrei.

OMV Petrom și SNGN ROMGAZ SA, co-titulari ai perimetrului Neptun Deep, preconizează că prima producție de gaze va intra în Sistemul Național de Transport (SNT) în prima jumătate a anului 2027, potrivit unui anunț de luna trecută.

Proiectul Neptun Deep (100%) are volume recuperabile estimate la aproximativ 100 mld. mc (aproximativ 700 mil bep) și se estimează că va atinge un nivel de producție de platou de 140 kbep/zi, pe care îl va menține timp de aproape 10 ani.