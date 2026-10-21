APCE: În această perioadă, pe timpul zilei, prosumatorii sunt una dintre cele mai ieftine surse de energie pentru furnizori

Energia a ajuns la 307 euro/MWh „pe tarabă”.( Piața Zilei Următoare) Sursele de energie ieftină a furnizorilor pe timp de zi sunt Prosumatorii si parcurile fotovoltaice. APCE le cere prosumatorilor să-și păstreze surplusul de energie prin STOCARE, în baterii, pentru un autoconsum maxim.

Prețul mediu al energiei electrice pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU) a ajuns zilele acestea la 1.639 lei/MWh, adică 307 euro/MWh, după mai multe creșteri consecutive. În septembrie, prețul spot de la București a fost de două ori mai mare decât în septembrie 2025. Iar în spatele acestor cifre stă un adevăr pe care furnizorii nu îl spun public: o mare parte din energia pe care o vând românilor este completată cu energia ieftină a prosumatorilor.

Dintre cei 400.000 de prosumatori din Romania, peste 200.000 au stocare. Cu cat va creste aceasta stocare, cu atât, energia noastră va fi mai valoroasa pentru furnizori.

O treime din energia României, cumpărată „de pe tarabă”

Conform celor mai recente date OPCOM, tranzacțiile pe PZU au reprezentat 32% din consumul național de energie electrică. Furnizorii din România cumpără pe piața spot, cu o zi înainte, între 30 și 35% din energia livrată, în loc să o contracteze energia din timp, pe termen lung, direct de la producători, la prețuri predictibile și mai mici.

Aceasta nu este o fatalitate a pieței. Este o alegere comercială. Iar când piața o ia razna (ambele reactoare de la Cernavodă oprite, hidrocentralele producând foarte puțin, vânt slab, gaze scumpe și prețuri de peste 300 euro/MWh în toată regiunea), nota de plată ajunge, inevitabil, tot la consumatori.

Linia de credit gratuită a furnizorilor s-a numit „prosumator”

Furnizorii s-au obișnuit cu un privilegiu pe care nicio bancă din lume nu l-ar acorda: o linie de credit fără dobândă, cu plata la 2 ani. Energia injectată de prosumatori în rețea este preluată și vândută acum, iar surplusul este decontat după până la 24 de luni. Sutele de mii de prosumatori ai României finanțau astfel, fără voia lor, activitatea furnizorilor.

Mai mult: în orele de zi, când panourile produc, energia prosumatorilor intră în portofoliul furnizorului la un preț pe care nu prosumatorul îl stabilește și care nu are nicio legătură cu cei 307 euro/MWh de pe PZU. In timpul verii cand aveam excedent, toti furnizorii plangeau “in cor” ca platesc o suma imensa pentru prosumatori. Acum, când energia se vinde si cu 1,3 lei/kwh la prânz, nu mai auzim nimic de la furnizori ca prețul plătit prosumatorilor este mare.

Pentru APCE concluzia este limpede: pe timp de zi, una dintre cea mai ieftină surse de energie a furnizorilor sunt prosumatorii.

Marje, tertipuri și norme ANRE croite pe interesul furnizorilor

În ultima vreme, tot mai mulți furnizori apelează la „marja de furnizare” și la tot felul de tertipuri contractuale pentru a achiziționa cât mai ieftin energia prosumatorilor. Și o fac cu girul normelor ANRE. În loc să protejeze oamenii care au investit din banii proprii în producerea energiei verzi, autoritatea de reglementare a permis mecanisme care diminuează valoarea energiei lor. APCE a contestat aceste mecanisme și le va contesta în continuare, pe toate căile legale.

„Noi am plătit panourile. Noi am plătit invertoarele. Noi producem și noi injectăm energie în rețea. Iar furnizorii și ANRE ne tratează ca pe o linie de credit gratuită și ca pe un depozit de energie ieftină din care se servesc după pofte și după interese. Ajunge! Nu putem fi la nesfârșit sursa ieftină de creditare și de energie a nimănui.” Dan Pîrșan, președinte APCE

Mesajul APCE către prosumatori: STOCAȚI! Păstrați-vă energia!

Asociația Prosumatorilor recomandă tuturor prosumatorilor care au posibilitatea tehnică și financiară să se refugieze în STOCARE, astfel încât energia produsă în surplus să fie folosită atunci când panourile nu produc:

Ziua produceți și încărcați bateriile. Nu mai oferiți automat surplusul vostru furnizorului.

Nu mai oferiți automat surplusul vostru furnizorului. Seara și noaptea consumați energia voastră, în loc să o cumpărați înapoi la prețuri care includ tarife de rețea, taxe și marja furnizorului.

în loc să o cumpărați înapoi la prețuri care includ tarife de rețea, taxe și marja furnizorului. Dimensionați corect investiția. Bateria se alege după consumul real de seară și noapte și după surplusul zilnic, cu calculul de amortizare făcut înainte de cumpărare. Fiecare gospodărie are propria ecuație economică.

Fiecare kWh stocat și consumat acasă este un kWh pe care nu îl mai cumpărați de la furnizor. Dacă energia noastră nu este plătită corect, o păstrăm și o consumăm.

Stocarea este, astăzi, cea mai puternică formă de independență energetică pe care o au prosumatorii. APCE va continua să lupte pentru drepturile prosumatorilor. Energia este a voastră. Decideți voi cine beneficiază de ea!

Dan Pîrșan

Președinte

APCE – Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie din România