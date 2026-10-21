Patru din cinci locuințe noi vândute în trimestrul III au avut la bază decizii de cumpărare de acum peste un an

Studiu Pinwell Realty

Numărul locuințelor vândute în București–Ilfov a scăzut cu peste o treime în trimestrul III din 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor ANCPI citate în presă. Statisticile privind vânzările finalizate reflectă însă și decizii de cumpărare mai vechi, nu doar cererea recentă, explică reprezentanții Pinwell Realty: patru din cinci locuințe noi vândute prin companie în acest interval au avut la bază antecontracte semnate cu cel puțin un an înainte. Blocajul informatic de la Cadastru și termenul pentru achizițiile eligibile pentru TVA de 9% au influențat, la rândul lor, calendarul tranzacțiilor.

„În activitatea noastră, cererile și vizionările au continuat, însă blocajul de la Cadastru a amânat semnările. Nu am avut cumpărători care să renunțe din această cauză, iar tranzacțiile s-au încheiat ulterior, majoritatea în august și septembrie. În plus, patru din cinci vânzări de locuințe noi finalizate de noi în trimestrul III au avut la bază antecontracte vechi de cel puțin un an. De aceea, numărul vânzărilor înregistrate într-un trimestru nu este suficient pentru a spune cum arată cererea de astăzi sau în ce direcție vor merge prețurile”, declară Gabriel Voicu, co-CEO și cofondator Pinwell.

În paralel, în mediul online circulă un apel ca potențialii cumpărători să nu mai achiziționeze locuințe timp de șase luni, în speranța că proprietarii și dezvoltatorii vor reduce prețurile. Discuția pune în prim-plan întrebarea dacă amânarea unei achiziții poate aduce un preț mai bun.

Din observațiile Pinwell, o parte dintre cumpărători așteaptă să vadă cum evoluează piața după schimbarea TVA, însă mulți continuă căutarea și își adaptează criteriile.

Tranzacțiile amânate au aglomerat finalul trimestrului

Trimestrul III a avut un calendar neobișnuit al semnărilor. Blocajul sistemelor ANCPI a întârziat tranzacțiile în iulie, reluarea activității s-a făcut treptat în august, iar în septembrie s-au suprapus semnările restante și achizițiile care trebuiau finalizate până la expirarea perioadei de aplicare a TVA de 9%.

Pentru clienții Pinwell, amânările au presupus inclusiv prelungirea sau refacerea unor evaluări și aprobări de credit. Compania precizează că toate tranzacțiile proprii programate în perioada blocajului au fost finalizate ulterior.

„Statisticile surprind momentul încheierii vânzării, dar între alegerea unei locuințe noi și semnarea contractului final poate trece un an sau chiar mai mult. În septembrie am avut și tranzacții amânate de blocajul informatic, și cumpărători care trebuiau să respecte termenul pentru TVA redus. Această concentrare a semnărilor trebuie luată în calcul atunci când comparăm lunile între ele”, explică Victor Vremera, co-CEO și cofondator Pinwell.

În prima parte a lunii octombrie, Pinwell a observat o activitate mai redusă pe segmentul locuințelor noi, după vârful semnărilor din septembrie. Pe segmentul revânzărilor, activitatea companiei s-a menținut constantă.

Diferența de TVA îi determină pe cumpărători să își revizuiască opțiunile

La 30 septembrie s-a încheiat perioada în care cumpărătorii eligibili puteau finaliza achiziția unei locuințe cu TVA de 9%, în condițiile prevăzute de lege. Diferența față de cota standard de 21% are un efect direct asupra bugetului necesar.

La o locuință cu prețul de 600.000 de lei fără TVA, prețul final este de 654.000 de lei cu TVA de 9% și de 726.000 de lei cu TVA de 21%. Dacă prețul fără TVA rămâne neschimbat, diferența suportată de cumpărător este de 72.000 de lei, echivalentă cu o creștere de aproximativ 11% a prețului final.

Potrivit Pinwell, cumpărătorii care nu mai pot păstra aceleași criterii în bugetul disponibil caută alternative: locuințe mai mici, alte zone sau proprietăți pe piața secundară. Finanțarea și incertitudinea privind evoluția prețurilor se numără printre motivele invocate de cei care amână decizia.

„Pentru cine are un buget fix, diferența de TVA poate schimba locuința pe care și-o permite. Observăm cumpărători care continuă căutarea, dar acceptă o suprafață mai mică sau se mută spre zone în care bugetul le permite să cumpere. Alții discută cu dezvoltatorul pentru a vedea dacă o parte din diferență poate fi compensată prin preț sau prin condițiile de plată”, spune Gabriel Voicu.

Negocierea există, dar nu apare întotdeauna ca reducere în anunț

În tranzacțiile recente cu locuințe noi intermediate de Pinwell, negocierea medie a fost sub 5%. Concesiile au luat frecvent forma unor facilități, precum includerea unui loc de parcare sau a unei boxe, reduceri pentru plata integrală (pentru unități din stoc sau unde a fost disponibil acest tip de plată integrală).

Posibilitatea negocierii depinde de proiect, de stadiul vânzărilor și al lucrărilor și de condițiile de plată.

Reprezentanții Pinwell arată că terenul, construcția, manopera, avizele și finanțarea limitează spațiul disponibil pentru reduceri. În același timp, compania observă o disponibilitate mai mare pentru negociere din partea proprietarilor față de anul trecut, fără ca aceasta să însemne reduceri uniforme în toate zonele și pentru toate tipurile de locuințe.

„La locuințele noi, negocierea se vede adesea în pachetul final oferit cumpărătorului. Un loc de parcare inclus sau o facilitate de plată poate conta în buget, chiar dacă prețul din anunț nu se schimbă. Pentru a compara două oferte, trebuie urmărit costul total și ce include fiecare. Experiența tranzacțiilor noastre arată că există loc de negociere, dar nu susține concluzia că o scădere a numărului de vânzări se transformă automat într-o reducere similară a prețurilor”, completează Victor Vremera.