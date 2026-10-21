Topul proiectelor și dezvoltatorilor imobiliari recomandați de ChatGPT și Gemini

Primul studiu REDATA AI, bazat pe 10.048 de răspunsuri ChatGPT și Gemini, arată care sunt cei mai vizibili dezvoltatori imobiliari din orașele mari ale țării și de unde își iau asistenții informațiile: ChatGPT citează portalurile imobiliare de două ori mai des decât site-urile dezvoltatorilor, iar Gemini, de patru ori.

ADACITY, agenție de marketing pentru dezvoltatori imobiliari, lansează REDATA AI, o secțiune nouă a platformei gratuite REDATA . REDATA AI arată în fiecare lună ce dezvoltatori și proiecte recomandă ChatGPT și Gemini celor care caută o locuință nouă în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Brașov, Constanța și Sibiu. Prima ediție se bazează pe 10.048 de răspunsuri la 2.246 de întrebări formulate așa cum le-ar pune un cumpărător. Unele sunt generale („Ce dezvoltatori imobiliari construiesc apartamente noi în Sibiu?”), altele cer recomandări pentru un anumit cartier, buget și număr de camere.

București: cine apare cel mai des

Primii 5 dezvoltatori numiți de ChatGPT și Gemini în București, octombrie 2026. Sursa: REDATA.ro

În București, ChatGPT și Gemini au numit 201 dezvoltatori. One United Properties apare în 26% din răspunsurile ChatGPT despre locuințe noi din oraș și în 23% din cele Gemini, pe primul loc la ambii asistenți. Neofort IMO, pe locul doi, apare în 18% din răspunsurile ChatGPT și în 8% din cele Gemini, iar PRIMA Development, pe locul trei, în 11% și 4%. Pe locurile 4–10, șapte dezvoltatori sunt, în medie, la mai puțin de un punct procentual unul de altul, primii fiind Hercesa România și REDPORT. Un dezvoltator e numărat și când asistentul numește doar unul dintre proiectele lui, iar procentul arată cât de des apare în rezultate. Clasamentele complete, pe orașe și pe zone, sunt pe redata.ro/vizibilitate-ai .

Portalurile, citate mai des decât site-urile dezvoltatorilor

Când recomandă locuințe noi, asistenții AI citează mai ales portaluri, cataloage de proiecte și agenții imobiliare. Din citările ChatGPT, 64% merg spre astfel de site-uri și 32% spre site-urile dezvoltatorilor. La Gemini, proporțiile sunt 75% și 19%.

Cum se împart citările ChatGPT și Gemini în răspunsurile despre locuințe noi, după tipul site-ului. Sursa: REDATA.ro

Imobiliare.ro e citat cel mai des la ambii asistenți: în 67% din răspunsurile ChatGPT și în 59% din cele Gemini. La ChatGPT urmează Cauta-imobiliare.ro (46%) și OLX.ro (23%), iar la Gemini, Imoradar24.ro (22%) și Storia.ro (20%), pe care ChatGPT îl citează în 1% din răspunsuri.

Site-urile citate cel mai des de ChatGPT și Gemini în răspunsurile despre locuințe noi. Sursa: REDATA.ro

„Cine îl întreabă pe ChatGPT ce dezvoltatori să ia în calcul primește câteva nume, iar linkurile din răspuns duc mai ales spre portaluri”, spune Andrei David, fondatorul ADACITY. „Pentru un dezvoltator, pagina proiectului de pe portaluri începe să conteze la fel de mult ca site-ul propriu.”

Proiectul, numit adesea fără dezvoltator

Chiar și când e întrebat ce dezvoltatori construiesc într-un oraș sau într-o zonă, ChatGPT numește doar proiectul, fără numele sau brandul companiei, în 26% din mențiuni, iar Gemini, în 42%. În aceste răspunsuri, cumpărătorul nu află cine este dezvoltatorul.

Întrebat despre dezvoltatori „de încredere”, ChatGPT face verificări juridice

Când cumpărătorul întreabă ce dezvoltatori sunt de încredere, ChatGPT caută singur, în aproape 4 din 10 răspunsuri, informații despre procese, insolvențe, reclamații sau date din registrul comerțului. La celelalte întrebări de recomandare, despre orașe și zone, astfel de căutări apar în doar 5 din peste 5.000 de răspunsuri. La întrebările despre cei mai buni, cei mai mari sau cei mai de încredere dezvoltatori, ChatGPT citează și un articol de presă într-o treime din răspunsuri.

„Cumpărătorii verificau un dezvoltator pe forumuri sau întrebând prieteni care au cumpărat de la el”, adaugă Andrei David. „Acum face asta și ChatGPT, înainte să răspundă. Un dezvoltator are tot interesul ca proiectele livrate și datele firmei să se găsească ușor online.”

Pe Google, mai puține căutări pentru locuințe noi

Separat, pe datele din căutările normale din Google, REDATA a calculat că în ianuarie–septembrie 2026 căutările pentru locuințe noi (expresii precum „apartamente noi” sau „ansambluri rezidențiale”) au scăzut cu 29,9% față de aceeași perioadă din 2025. Scăderea este de aproximativ două ori mai mare decât cea a tuturor căutărilor de locuințe (−14,4%).





