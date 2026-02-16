Extern

Moscova vrea Ucraina sub administrație ONU

Rusia cere, practic, desființarea statului Ucraina și plasarea acestei țări sub o administrație internațională condusă de ONU. Măsuri similare au fost aplicate în state precum Cambodgia sau Irak, dar Ucraina are instituții ale statului funcționale.

Rusia a reluat o idee avansată iniţial de preşedintele Vladimir Putin în martie anul trecut privind plasarea Ucrainei sub o administraţie internaţională condusă de ONU, mesaj transmis duminică înaintea reluării săptămâna viitoare a negocierilor ruso-ucrainene mediate de SUA, relatează agenţia DPA.

Rusia este pregătită să discute cu SUA, Europa şi alte ţări despre o administraţie externă în Ucraina, a declarat agenţiei TASS vice-ministrul rus de externe Mihail Galuzin. „Un astfel de pas ar face posibilă desfăşurarea alegerilor democratice în Ucraina, venirea la putere a unui guvern capabil cu care să poată fi semnat un tratat de pace complet, împreună cu documentele legitime asupra cooperării interstatale viitoare”, a argumentat diplomatul rus.

Rusia prezintă Ucraina drept un stat nefuncţional şi condus de un preşedinte ilegitim

Această poziţie se înscrie în prezentarea de către Rusia a Ucrainei drept un stat nefuncţional şi condus de un preşedinte ilegitim, Volodimir Zelenski, al cărui mandat este expirat, dar legea marţială impusă odată cu invazia rusă permite să nu se desfăşoare alegeri atât timp cât continuă războiul.

Mai mult, Zelenski susţine că ar fi nevoie de un armistiţiu care să dureze cel puţin două luni înaintea desfăşurării oricărui scrutin, în timp ce Rusia susţine că orice armistiţiu ar permite armatei ucrainene să-şi refacă forţele.

Administraţii internaţionale de tranziţie au mai existat după încheierea conflictelor armate din Timorul de Est, Cambogia, Irak sau Kosovo. Totuşi, în Ucraina instituţiile statului sunt operaţionale.

Un comentariu

