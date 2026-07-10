Mulțimi impresionante la înmormântarea ayatollahului Ali Khamenei

Orașul sfânt Mashhad a fost scena unor ceremonii impresionante dedicate fostului lider suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei. Mii de oameni au ieșit pe străzi pentru a-l conduce pe ultimul drum, în cadrul ultimei zile de doliu public organizate după șase zile de procesiuni desfășurate în mai multe orașe din Iran și Irak.

Khamenei a fost înmormântat la sanctuarul Imamului Reza, cel mai important loc de pelerinaj al musulmanilor șiiți din Iran și orașul în care s-a născut.

Ceremoniile, umbrite de noi atacuri

Funeraliile au avut loc într-un climat de tensiune maximă, după reluarea schimburilor de atacuri dintre Iran și Statele Unite, potrivit BBC.

Gărzile Revoluționare iraniene au acuzat armata americană că a bombardat două poduri de pe calea ferată dintre Teheran și Mashhad, susținând că atacul ar fi urmărit să afecteze desfășurarea ceremoniilor funerare.

La rândul lor, autoritățile americane au afirmat că loviturile au vizat obiective militare și infrastructură utilizată de Iran în zona Strâmtorii Hormuz.

Succesiunea la conducerea Iranului rămâne în atenție

Ali Khamenei a fost ucis pe 28 februarie, într-un atac israelian asupra reședinței sale din Teheran, în timpul conflictului dintre Iran, Israel și Statele Unite.

Acesta a fost succedat la conducerea Republicii Islamice de fiul său, Mojtaba Khamenei, despre care presa internațională susține că ar fi fost grav rănit în același atac. Noul lider nu a fost prezent la ceremoniile funerare, alimentând speculațiile privind starea sa de sănătate.

Mesaje împotriva SUA și Israelului

Pe parcursul procesiunii funerare, numeroși participanți au purtat steaguri iraniene, bannere simbolizând răzbunarea și pancarte cu mesaje ostile la adresa președintelui american Donald Trump și a premierului israelian Benjamin Netanyahu.

Ceremoniile au fost prezentate de autoritățile iraniene drept o demonstrație de unitate națională după conflictul armat și tulburările interne din ultimele luni.

Viitorul negocierilor este incert

Reluarea ostilităților pune sub semnul întrebării viitorul memorandumului de înțelegere semnat recent între Washington și Teheran, care prevedea încetarea confruntărilor și reluarea negocierilor privind programul nuclear iranian.

Președintele Donald Trump a declarat că acordul preliminar este, în opinia sa, „încheiat”, în timp ce autoritățile iraniene susțin că vor continua să răspundă militar oricăror atacuri.

Situația din Orientul Mijlociu rămâne extrem de volatilă, iar perspectivele unei detensionări rapide sunt, în acest moment, reduse.