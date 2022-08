Muntenegru: Guvernul, răsturnat în urma unei moțiuni de cenzură

Guvernul muntenegrean condus de Dritan Abazovic a fost răsturnat în urma unei moțiuni de cenzură care a primit susținerea a 50 de deputați din cei 80 cât are parlamentul. Moțiunea a fost depusă de 36 deputați nemulțumiți de semnarea unui acord privind legăturile cu puternica biserică ortodoxă din Serbia. ”Eu sunt mândru de ceea ce am realizat în 100 de zile cât ne-am aflat la guvernare”, a declarat premierul Abazovic la încheierea votului. ”Rămânem în memoria muntenegrenilor ca guvernul cu cea mai scurtă ședere la putere, dar care a avut de luat deciziile cele mai dificile”, a relevat Abazovic. Acest guvern a fost format în luna aprilie după ce executivul precedent a fost răsturnat tot printr-o moțiune de cenzură. Președintele muntenegrean Milo Djukanovic urmează să desemneze un nou premier. Nu este exclusă nici organizarea unor alegeri anticipate. Muntenegrul și-a declarat independența în 2006 și are deja depusă candidatura pentru aderarea la Uniunea Europeană din 2008. Este membru al NATO din 2017.

