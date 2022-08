Muta-ti afacerea simplu si rapid in mediul online cu Easycart

Este mai usor decat ai fi crezut sa iti consolidezi o prezenta puternica in mediul online. Chiar daca ai o afacere la inceput de drum sau una in plin proces de scalare, oricand poti trece la nivelul urmator si sa valorifici toate oportunitatile pe care le ai la dispozitie. Nu te limita doar la posibilitatile clasice de gestionare si administrare pentru business-ul tau, ci ai curaj sa fructifici toate avantajele pe care tehnologia ti le pune la discretie. O platforma pentru magazin online cum este Easycart s-ar putea sa fie exact ce ai nevoie pentru a-ti putea duce afacerea la nivelul la care mereu ti-ai dorit. Este mai simplu ca oricand sa faci acest lucru, asa ca tot ce iti ramane de facut este sa ne contactezi cat mai curand.

Cum incepe colaborarea?

Responsabilitatea ta pe acest plan se reduce la minim atunci cand alegi Easycart. Tot ceea ce tu trebuie sa faci este sa accesezi platforma si sa completezi formularul de contact pe care ti-l punem la dispozitie. Dupa transmiterea acestuia, noi te vom contacta in decurs de maxim 24 de ore pentru a pune la punct toate detaliile. Aceasta etapa este cea mai importanta pentru a-ti putea intelege pe deplin afacerea si a-ti propune solutii pe deplin adaptate la nevoile acesteia. Magazinul va fi gata intr-un interval de 5-15 zile, perioada dupa care ii poti da startul si sa-i analizezi rezultatele inca de la inceput. In functie de nevoile pe care le vei avea, nivelul de administrare si personalizare difera. Dincolo de crearea propriu-zisa a magazinului, noi iti vom oferi o multitudine de alte avantaje si beneficii de care sa te folosesti in demersul tau de dezvoltare.

Alege abonamentul care se pliaza cel mai bine nevoilor tale

In acest sens, iti propunem mai multe variante de pachete dintre care sa alegi in functie de ce iti doresti sa obtii de pe urma acestui serviciu.

EasyStart – este solutia ideala pentru cei care vor mai intai sa testeze, inainte de a implementa la adevarata valoare. Afacerile mici, la inceput de drum, care nu au nevoie de instrumente complexe de administrare si personalizare sunt cele mai eligibile pentru o astfel de varianta. Pretul lunar este de doar 499 de lei, dar beneficiile pe care le confera depasesc cu mult acest prag.

EasyPlus – superior celui anterior, acest pachet vizeaza pregatirea totala a unui magazin online, dincolo de simpla creare a site-ului si a domeniului de functionare. Este echivalentul unui magazin fizic la cheie. Toate instrumentele, etapele si procesele sunt puse la punct; de la administrarea stocurilor si importul de produse, la tehnicile de vanzare, pentru doar 799 lei lunar.

EasyPro – la 1299 lei, vizeaza in mod direct consolidarea unui brand puternic in nisa in care activeaza. Personalizarea si automatizarea sunt cuvintele de baza pentru ceea ce inseamna acest abonament. Iti oferim nu doar o echipa care sa se ocupe de toate procedeele pe care le implica o asemenea entitate, ci si un manager care sa aiba grija ca fiecare detaliu sa fie pus la punct in vederea unui brand impecabil si de incredere pentru toate categoriile de public carora se adreseaza. Instrumente de marketing, promovare si gestiune, solutii de securizare, servicii de consultanta, detalii de plata si comanda pentru clienti, toate sunt incluse pentru a avea parte de o experienta completa.

Enterprise – este ceea ce au nevoie afacerile in curs de scalare. Totul se face in baza unei oferte complete care se pregateste la comanda in functie de cerintele standard ale fiecarui client in parte, astfel incat rezultatul final sa fie exact reflexia dorintei si scopului initial.