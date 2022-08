Generalitati si particularitati ale unui ham de motocoasa. 3 reguli esentiale pentru eficienta si siguranta!

Atunci cand ai grija de gradini si curti, misiunea ta este una destul de dificila. A taia gazonul si a toaleta pomii si copacii dintr-o curte sau gradina nu sunt deloc actiuni simple. Tocmai de aceea, ai posibilitatea de a apela la tehnologii de lucru avansate, moderne, care sa iti usureze treaba. In categoria acestor tehnologii se incadreaza si motocoasa. Aceasta este un dispozitiv foarte eficient, care taie rapid orice element de vegetatie.

In acelasi timp, utilizarea unei scule de acest fel presupune efort fizic si chiar riscuri, daca nu te asiguri ca folosesti echipamente complementare prin care sa te protejezi. O varianta foarte buna este aceea de a apela la un ham motocoasa performant, modern si extrem de util. Acesta este un accesoriu foarte important, care are rolul de a functiona ca un tampon intre corpul tau si vibratiile generate de utilaj. De asemenea, el garanteaza si o distribuire uniforma a greutatii instrumentului.

3 reguli pentru a alege un ham de motocoasa eficient si sigur

Desi motocoasa poate sa fie manevrata si fara a utiliza un ham de motocoasa, acest tip de actiune va determina exercitarea unei presiuni foarte mari pe soldurile tale. In timp, aceasta presiune se poate transforma in accidentari sau epuizare prematura. Tocmai de aceea, este util sa apelezi la un echipament de protectie care sa impedice aparitia acestor fenomene. Insa hamul trebuie ales in functie de cateva criterii foarte importante, dupa cum urmeaza:

1. Alege-l pe cel potrivit pentru modelul tau de motocoasa – este important sa stii ca hamurile difera, ca dimensiuni si proprietati. Trebuie sa gasesti o varianta compatibila cu motocoasa pe care o detii, in caz contrar accesoriul fiind imposibil de utilizat. Asadar, asigura-te ca alegi un ham motocoasa in functie de modelul de cositoare motorizata pe care il folosesti!

2. Alege un model rezistent – hamul nu are rol estetic, ci este pur si simplu un accesoriu de protectie. Tocmai de aceea, trebuie sa pui pret pe caracteristicile sale functionale. Este important sa alegi o varianta rezistenta la efort, care sa nu iti creeze surprize neplacute, precum ruperea pe parcursul utilizarii. In caz contrar, risti sa te accidentezi sau sa se defecteze motocoasa.

3. Greutatea conteaza – tot la capitolul „functionalitate” se incadreaza si caracteristicile referitoare la greutatea hamului. Acesta trebuie sa fie usor, deoarece rolul lui nu este acela de a ingreuna utilizarea, ci de a o face mai usoara si de a imparti presiunea si pe umeri si brate, nu doar pe sold. Alege un model care sa fie foarte bine ancorat, cu suport pentru spate si aparatori pentru solduri. Acestea vor reduce foarte mult din greutatea pe care o vei resimti pe parcursul sesiunilor de lucru.

Alege un ham de motocoasa potrivit nevoilor tale, dintr-o gama variata. Selecteaza modelul potrivit, in functie de tipul instrumentului pe care il utilizezi. Asigura-te ca fiecare lucrare pe care o desfasori, fie ca este vorba despre lucrari in propria gospodarie, fie ca vorbim de treburi de ordin profesional, este derulata in conditii depline de siguranta si eficienta!