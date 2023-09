Muzeul Fotbalului București – Peste 1000 de vizitatori au admirat trofeul Super Bowl, ajuns în premieră în România

Muzeul Fotbalului din București a fost, timp de trei zile, gazda Trofeului Super Bowl, care a ajuns în premieră în România.

Trofeul Vince Lombardi a atras peste o mie de vizitatori.

Pentru prima dată în jumătate de secol, Trofeul Super Bowl a ajuns în Europa, unde a rămas timp de trei zile pentru a fi admirat de către pasionații de fotbal american. Cu această ocazie, Muzeul Fotbalului din București a amenajat o secțiune nouă, la un nou etaj, dedicată fotbalului american, arată un comunicat de presă.

„Una dintre misiunile asumate de către Muzeu este să tratăm fotbalul precum un fenomen social şi cultural, care rămâne o parte importantă în multe comunităţi. Ne bucurăm că am putut fi gazda Trofeului Super Bowl, ajuns pentru prima oară în România și suntem mândri că am luat parte la un eveniment istoric de o asemenea amploare. Muzeul Fotbalului, primul și singurul de acest fel din Europa de Est, oferă experiențe unice pasionaților de fotbal, iar de data aceasta am depășit granițele și am putut oferi vizitatorilor noștri experiența fotbalului american, chiar la ei acasă”, spune Tiziana Gagiu, Director Executiv Muzeul Fotbalului din București.

Pe lângă celebrul trofeu, vizitatorii au putut admira și alte exponate dedicate fotbalului american, printre care unele care poartă și semnătura lui Tom Brady, de șapte ori câștigător al Super Bowl și fundaș de legendă, cu 23 de sezoane în NFL.

Trofeul Vince Lombardi este realizat de Tiffany & Co în totalitate din argint. El este proiectat în mărime naturală, cântărind aproximativ 3,2 kg. Datorită valorii sale și importanței sale culturale echipa de la Muzeul Fotbalului a fost nevoită să îndeplinească numeroase norme privind securitatea și siguranța trofeului, de la protocoale de pregătire și instruire a personalului, temperaturile din camera în care faimosul exponat a fost expus, până la propria echipă de securitate dedicată.

La evenimentul de dezvelire a trofeului au fost prezente și nume mari din fotbalul românesc. Foștii mari jucători Ionel Dănciulescu și Răzvan Raț au vizitat Muzeul Fotbalului din București pentru a admira celebrul exponat. Trofeul Super Bowl a plecat din Europa, iar anul viitor va fi înmânat în Las Vegas câștigătoarei Super Bowl 2024.

Pasionații de fotbal pot vizita în continuare Muzeul Fotbalului din București pe Gabroveni, 24.

Mai multe informații se regăsesc pe site-ul www.footballmuseum.ro.