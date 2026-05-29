NATO, despre drona căzută peste blocul din Galați: „Condamnăm iresponsabilitatea Rusiei”

Purtătorul de cuvânt al NATO, Allison Hart, a transmis vineri, după explozia dronei ruseşti în Galaţi, că secretarul General al NATO, Mark Rutte, se află în contact cu autorităţile române. „Condamnăm iresponsabilitatea Rusiei, NATO va continua să-şi consolideze apărarea“, mai anunţă reprezentanta Alianţei Nord-Atlantice.

”În această dimineaţă, un bloc de locuinţe din România a fost lovit de o dronă, în contextul în care Rusia a atacat infrastructura ucraineană din apropierea frontierei. Secretarul General al NATO se află în contact cu autorităţile române”, este mesajul postat de purtătorul de cuvânt al NATO, Allison Hart, într-un mesaj pe platforma X.

„Condamnăm iresponsabilitatea Rusiei“

”Condamnăm iresponsabilitatea Rusiei, iar NATO va continua să-şi consolideze apărarea împotriva tuturor ameninţărilor, inclusiv a dronelor”, mai transmite aceasta.

Ministrul interimar de Externe, Oana Ţoiu, a declarat vineri că au certitudinea în acest moment că este o dronă rusească cea care a explodat în Galaţi.

Ministrul a mai spus că este un incident de o gravitate majoră şi preşedintele va reveni cu un anunţ, pe parcursul zilei de astăzi.