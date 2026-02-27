Nereguli descoperite la MApN: Posturi de medic înființate ilegal, achiziții cu dedicație și o cabană construită în incinta unei unităţi militare și pusă la închiriere

Controale ample în Ministerul Apărării au scos la iveală mai multe nereguli grave. La Spitalul Militar Central din București, spre exemplu, au fost înființate ilegal 5 posturi de medic care nu existau în organigramă. Ministrul Radu Miruţă a anunţat că au fost sesizate Parchetul Militar şi Direcția Națională Anticorupție.

Unul dintre cele mai grave cazuri este la cazarma militară de la Stâna de Vale, închiriată de o societate privată de de la UM 01232 Oradea. Firma a construit aici ilegal o cabană cu 5 camere și 3 băi, pe care a pus-o spre închiriere pe site-uri turistice. Contractul a fost reziliat, iar cazul a fost trimis la Parchetul Militar.

Probleme au fost găsite și la Spitalul Militar Central din București, unde au fost create ilegal cinci posturi de medic, ocupate de angajații acelui spital. Situația a fost sesizată deja la DNA.

Nereguli au fost găsite și în zona financiară: ore suplimentare plătite fără justificare la Institutul de Medicină Aeronautică; o lucrare de aproximativ 1 milion de lei recepționată incomplet la cazarma Cincu; achiziții repetate de la aceeași firmă, uneori la prețuri mai mari decât cele ale competitorilor, la Brigada 122 Logistică Muntenia. Toate cazurile sunt acum investigate de procurori sau analizate disciplinar.

„Armata Română are mecanisme interne pentru a scoate în față și a extirpa astfel de cazuri, trebuie doar să vrem. Toleranța față de abateri, improvizații și înțelegeri de culise a luat însă sfârșit. Într-un minister care gestionează bugete consistente și responsabilități esențiale pentru siguranța națională, regulile nu sunt opționale“, a scris ministru Radu Miruță în încheierea postării de pe facebook în care prezenta neregulile găsite la controale.