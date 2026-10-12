NewTech Academy lansează un ghid gratuit de siguranță cibernetică pentru toți românii

NewTech Academy lansează „Ghidul practic de siguranță cibernetică pentru toți”, un material gratuit care îi ajută pe români să recunoască din timp tentativele de fraudă și să reacționeze corect atunci când devin ținta unei astfel de încercări. Ghidul se adresează publicului larg, indiferent de vârstă sau de familiaritate cu tehnologia. Acesta explică pe înțelesul tuturor cum arată un atac cibernetic în viața de zi cu zi, ce se întâmplă imediat după compromiterea datelor personale și, mai ales, ce pași concreți trebuie făcuți în primele ore după incident.

Ghidul poate fi descărcat gratuit de aici: GHID NEWTECH ACADEMY și poate fi distribuit liber, în special către persoanele mai puțin familiarizate cu mediul digital, care sunt și cele mai expuse fraudelor telefonice.

„Astăzi, riscurile nu mai țin de o ușă lăsată descuiată sau de o cameră de supraveghere ocolită, ci de lipsa de informare. În mediul digital, cea mai mare vulnerabilitate este necunoașterea: cu cât înțelegem mai puțin tehnologia, cu atât suntem mai ușor de manipulat. Educația rămâne cea mai eficientă formă de protecție, pentru că ne oferă claritatea de a opri presiunea unei false urgențe, de a analiza situația cu calm, de a ne pune întrebările potrivite și a apela la autorități.”, spune Lavinia Chican, expert în comunicare strategică și cofondator NewTech Academy.

Cel mai mare risc nu vine din marile atacuri, ci din telefonul care sună

Datele DNSC pentru primul semestru din 2026, citate în ghid, indică o schimbare importantă: majoritatea fraudelor raportate nu provin din atacurile de amploare mediatizate, ci din tentative individuale de înșelătorie. 42% sunt fraude prin apel telefonic (vishing), 14% sunt tentative de phishing prin e-mail și 13% fraude prin SMS (smishing) – pentru prima dată, fraudele telefonice ocupă primul loc.

„Așa cum ne-am format reflexul de ne asigura în ambele direcții înainte de a traversa strada, avem nevoie de același instinct și în mediul digital: oprește-te, analizează și abia apoi acționează. În fața atacurilor de astăzi, «regula de aur» nu este un program complicat, ci un simplu moment de pauză. Acest ghid te ajută să îți construiești reflexe digitale sănătoase”, afirmă Alexandru Niță, expert în securitate cibernetică și trainer NewTech Academy.

Ghidul include semnalele concrete care arată că un cont a fost compromis, bune practici pentru protejarea datelor personale, pașii de urmat în patru situații reale de risc (date de card introduse pe un site fals, o parolă sau un cod de verificare transmise unei alte persoane, CNP-ul trimis unei persoane neverificate, un dispozitiv care se comportă suspect), precum și datele de contact ale instituțiilor din România responsabile de siguranța cibernetică (DNSC, Poliția Română, ANSPDCP).

„Atacurile moderne nu ne vizează doar pe noi, ci și pe cei mai apropiați nouă: părinți, frați sau apropiați. Ce faci când cineva folosește o voce clonată și date reale, provenite dintr-o scurgere de informații pentru a-ți induce familia în eroare? Cea mai bună apărare este prevenția: trebuie să-i învățăm pe cei dragi să verifice înainte de a reacționa”, mai transmite Alexandru Niță.

Oricine poate fi o țintă, de la companii la utilizatori obișnuiți

Atacurile cibernetice au devenit tot mai frecvente în ultimii ani, iar o concluzie se impune: nimeni, fie că vorbim de o companie multinațională, de o firmă locală sub 50 de angajați sau de un utilizator obișnuit, nu mai poate porni de la premisa „nouă nu ni se poate întâmpla”. Pentru organizații, bunele practici sunt cunoscute și accesibile: arhitectura Zero Trust, autentificarea multifactor (care poate bloca peste 90% din atacurile de preluare de cont), regula de backup 3-2-1, un plan testat de răspuns la incidente și, poate cel mai important, instruirea constantă a angajaților, care rămân prima linie de apărare. Pentru utilizatori, protecția începe cu câteva reflexe simple, pe care ghidul le explică pas cu pas.

„Cea mai mare greșeală este să crezi că «eu nu sunt suficient de important ca să fiu vizat». Atacurile de astăzi nu caută ținte speciale, ci oportunități rapide și ușor de exploatat, prin mii de tentative automatizate lansate în fiecare secundă. În era digitală, oricine are un telefon sau un cont bancar poate deveni o țintă. Conștientizarea acestui risc este primul pas spre o protecție reală”, adaugă Alexandru Niță, expert în securitate cibernetică și trainer NewTech Academy.

De la vulnerabilitate la oportunitate de carieră

Dincolo de dimensiunea civică, securitatea cibernetică și-a schimbat complet poziția pe piața muncii din România în ultimii ani. Dacă până nu demult era privită ca un simplu cost operational, gestionat discret în cadrul departamentelor IT, astăzi a devenit subiect discutat la nivelul conducerii companiilor. La nivel global, deficitul de specialiști în securitate cibernetică se ridică la milioane de profesioniști, iar roluri precum analist SOC, penetration tester sau inginer de securitate se numără printre cele mai căutate și mai stabile din industrie.