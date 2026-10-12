Consulatul Onorific al Ucrainei la Cluj-Napoca a fost inaugurat oficial

Deschiderea Consulatului Onorific marchează un nou pas în consolidarea parteneriatului strategic româno-ucrainean și în dezvoltarea cooperării dintre Ucraina și regiunea Transilvaniei.

Ceremonia oficială de inaugurare a Consulatului Onorific al Ucrainei la Cluj-Napoca a avut loc în prezența unor oficiali ucraineni și români, a reprezentanților administrației publice locale și regionale, ai comunității ucrainene, ai mediului de afaceri și ai societății civile. Consulatul Onorific este condus de domnul Vasile-Serioja Ruscovan, cetățean român de origine ucraineană.

La eveniment au participat Oleksandr Mishchenko, adjunct al ministrului afacerilor externe al Ucrainei, Ihor Prokopchuk, ambasadorul Ucrainei în România, Maria Forna, prefectul județului Cluj, precum și reprezentanți ai autorităților locale și regionale, ai comunității ucrainene, voluntari și cetățeni români care susțin dezvoltarea relațiilor bilaterale.

În discursul său, Oleksandr Mishchenko a subliniat că deschiderea Consulatului Onorific reprezintă un pas important în implementarea strategiei ministrului afacerilor externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, privind extinderea prezenței diplomatice a Ucrainei în străinătate și reflectă angajamentul ambelor state de a consolida parteneriatul strategic româno-ucrainean.

Oficialul ucrainean a evidențiat potențialul municipiului Cluj-Napoca, al județului Cluj și al regiunii Transilvaniei pentru dezvoltarea cooperării cu regiunile Ucrainei în domenii precum economia și investițiile, inovarea și tehnologiile digitale, educația și cercetarea, cultura, turismul și cooperarea interregională.

„Cursul nostru strategic către aderarea la Uniunea Europeană este ireversibil. În acest context, România nu este pentru Ucraina doar un vecin și un partener strategic, ci și un aliat important pe drumul nostru european”, a declarat Oleksandr Mishchenko.

Adjunctul ministrului a mulțumit partenerilor români pentru sprijinul constant acordat Ucrainei, apreciind în mod deosebit contribuția autorităților locale și regionale la susținerea comunității ucrainene și a cetățenilor care au găsit refugiu în România în urma declanșării războiului, precum și poziția acestora de condamnare a agresiunii Federației Ruse.

Sprijinul autorităților locale se reflectă și în măsuri concrete, inclusiv în deciziile municipale privind nepermiterea unor spectacole susținute de artiști ruși și utilizarea simbolurilor naționale rusești de către sportivi ruși în cadrul evenimentelor sportive organizate în oraș.

Oleksandr Mishchenko a evidențiat, de asemenea, contribuția personală a lui Vasile-Serioja Ruscovan la sprijinirea Ucrainei. Înainte de numirea sa în funcția de consul onorific, acesta a oferit ajutor apărătorilor Ucrainei, a susținut proiecte culturale și de voluntariat ucrainene în România și a contribuit la dezvoltarea relațiilor economice bilaterale. Totodată, a sprijinit orașele ucrainene afectate de atacurile rusești și comunitatea ucraineană din regiune.

Prioritățile Consulatului Onorific

Consulatul Onorific al Ucrainei la Cluj-Napoca își va desfășura activitatea sub coordonarea Ambasadei Ucrainei în România, având ca priorități sprijinirea cetățenilor ucraineni din regiune, facilitarea parteneriatelor între companii și comunități locale și aprofundarea cooperării culturale și umanitare dintre cele două state.

În cadrul vizitei sale la Cluj-Napoca, Oleksandr Mishchenko s-a întâlnit cu primarul municipiului, Emil Boc. Discuțiile au vizat consolidarea cooperării dintre comunitățile din Ucraina și România, dezvoltarea relațiilor intermunicipale și identificarea unor oportunități pentru proiecte comune, inclusiv în domeniul reconstrucției Ucrainei. Oficialul ucrainean a apreciat contribuția primarului Emil Boc la dezvoltarea relațiilor bilaterale la nivel local și poziția sa fermă împotriva agresiunii rusești.

În cadrul întâlnirii cu reprezentanții comunității ucrainene, adjunctul ministrului le-a mulțumit pentru eforturile de păstrare a identității naționale, activitatea de voluntariat, acordarea ajutorului umanitar și sprijinul oferit Forțelor de Apărare ale Ucrainei în contextul agresiunii rusești.

Cluj-Napoca – o punte între Ucraina și România

Oleksandr Mishchenko a participat și la conferința „Cluj-Napoca – o nouă punte între Ucraina și România: diplomație, cooperare, securitate, economie și perspectivă europeană”, organizată cu sprijinul Universității Babeș-Bolyai.

În intervenția sa, acesta a evidențiat provocările de securitate din regiunea Mării Negre generate de agresiunea rusă și importanța aprofundării cooperării transfrontaliere româno-ucrainene, a dezvoltării relațiilor economice și a eforturilor comune pentru consolidarea securității regionale.

Inaugurarea Consulatului Onorific al Ucrainei la Cluj-Napoca creează noi oportunități pentru consolidarea legăturilor economice, culturale și umanitare și pentru dezvoltarea cooperării dintre comunitățile din Ucraina și România.