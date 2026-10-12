88% dintre români spun că știu ce să facă în caz de cutremur, dar numai 44% au un plan pregătit

Comunicat UNSAR

Românii se declară bine informați legat de ceea ce ar trebui să facă în cazul unui cutremur, însă măsurile concrete de pregătire sunt amânate. 88% spun că știu cum ar trebui să reacționeze, însă numai 44% au discutat în familie și au un plan pentru o astfel de situație, iar 40% au și un kit de prim ajutor, potrivit celei mai recente cercetări sociologice realizate de IRES la solicitarea UNSAR.

Încrederea este ridicată și în privința siguranței locuințelor: 76% dintre români le consideră rezistente la cutremur – 23% le apreciază drept „foarte rezistente”, iar 53% „rezistente”.

Aceste rezultate subliniază nevoia de a transforma informațiile despre comportamentul în caz de cutremur în măsuri concrete de pregătire. Totodată, acestea readuc în atenție importanța protecției financiare, în condițiile în care pagubele produse de un seism pot genera costuri semnificative pentru proprietari.

În acest context, UNSAR derulează, pe parcursul lunii octombrie, campania de comunicare „Fii #sigurACASĂ! În fiecare zi”. Prin acest demers, aducem în atenția publicului importanța prevenirii riscurilor și a protejării financiare a locuinței. Mesajul campaniei este simplu: Siguranța de acasă se construiește în fiecare zi – prin informare, măsuri de prevenție și alegerea unei asigurări potrivite.

„Faptul că majoritatea românilor consideră că locuințele lor sunt rezistente la cutremur nu trebuie să diminueze importanța pregătirii pentru un astfel de eveniment. Un seism poate avea consecințe majore asupra siguranței oamenilor și asupra stabilității financiare a familiilor afectate. De aceea, prevenția și protecția financiară trebuie să meargă împreună”, a declarat Alexandru CIUNCAN, Președinte & Director General UNSAR.

„Prin «Fii #sigurACASĂ! În fiecare zi», ne dorim să încurajăm românii să treacă de la conștientizarea riscurilor la acțiuni concrete. Un plan discutat în familie, un kit de prim ajutor pregătit din timp și o asigurare adecvată a locuinței sunt măsuri care pot face diferența în cazul unui eveniment neprevăzut”, a precizat Alina BĂRBULESCU, Coordonator Secțiuni Asigurări Generale în cadrul UNSAR.

În România, asigurarea obligatorie PAD oferă protecție financiară, în limitele prevăzute de lege, pentru pagubele produse locuințelor de cutremure, inundații naturale și alunecări de teren. Polițele facultative oferă un nivel de protecție extins, la valoarea reală a clădirii și/sau a bunurilor deținute, putând acoperi pagubele produse de dezastre naturale, dar și alte tipuri de riscuri, precum: incendii, explozii, furtuni, căderi de corpuri, inundații produse de avarii ale instalațiilor de apă-canal, climatizare, termoficare, defecțiuni ale centralei termice, daune ale bunurilor electronice/electrocasnice etc.

În plus, există soluții diversificate de protecție, specifice tipurilor de bunuri din locuință, precum și pentru răspunderea civilă față de vecini, prin acoperirea prejudiciilor produse accidental.