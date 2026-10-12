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BYD urcă pe locul 4 pe piața auto din România în septembrie și rămâne lider pe toate segmentele electrificate

Curierul Național
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Curierul Național

BYD, cel mai mare producător mondial de autovehicule cu energie nouă (NEV), își continuă parcursul ascendent pe piața auto din România și urcă pe locul 4 în clasamentul național în luna septembrie. Compania a înregistrat 708 înmatriculări, echivalentul unei cote de piață de 6.4%, conform datelor Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile.

La nivel cumulat, pentru intervalul ianuarie-septembrie 2026, BYD a înregistrat 4173 de unități înmatriculate, respectiv o cotă de piață de 4.31%. Compania își menține astfel locul 6 în clasamentul național de autoturisme din România, conform APIA.

Acest parcurs consolidează poziția BYD de lider pe toate segmentele electrificate: compania ocupă locul 1 pe segmentele de vehicule electrice (EV), plug-in hybrid (PHEV) și pe totalul vehiculelor cu energie nouă (NEV), atât în luna septembrie, cât și de la începutul anului până în luna septembrie. Totodată, BYD este numărul 1 pe toate aceste segmente în rândul producătorilor auto chinezi prezenți în România.

“Locul 4 în septembrie și poziția de lider pe toate segmentele electrificate arată că BYD nu mai este o noutate pe piața din România, ci o alegere asumată pentru tot mai mulți șoferi. Fiecare lună ne aduce mai aproape de clienți și ne confirmă că direcția pe care am ales-o – o gamă completă, de la modele 100% electrice la plug-in hybrid, cu tehnologie de ultimă generație și dotări generoase – răspunde nevoilor reale ale românilor. Ne propunem să încheiem anul în aceeași notă ascendentă”, a declarat Andrei Duică, Deputy Country Manager BYD România.

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