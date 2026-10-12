BYD urcă pe locul 4 pe piața auto din România în septembrie și rămâne lider pe toate segmentele electrificate

BYD, cel mai mare producător mondial de autovehicule cu energie nouă (NEV), își continuă parcursul ascendent pe piața auto din România și urcă pe locul 4 în clasamentul național în luna septembrie. Compania a înregistrat 708 înmatriculări, echivalentul unei cote de piață de 6.4%, conform datelor Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile.

La nivel cumulat, pentru intervalul ianuarie-septembrie 2026, BYD a înregistrat 4173 de unități înmatriculate, respectiv o cotă de piață de 4.31%. Compania își menține astfel locul 6 în clasamentul național de autoturisme din România, conform APIA.

Acest parcurs consolidează poziția BYD de lider pe toate segmentele electrificate: compania ocupă locul 1 pe segmentele de vehicule electrice (EV), plug-in hybrid (PHEV) și pe totalul vehiculelor cu energie nouă (NEV), atât în luna septembrie, cât și de la începutul anului până în luna septembrie. Totodată, BYD este numărul 1 pe toate aceste segmente în rândul producătorilor auto chinezi prezenți în România.

“Locul 4 în septembrie și poziția de lider pe toate segmentele electrificate arată că BYD nu mai este o noutate pe piața din România, ci o alegere asumată pentru tot mai mulți șoferi. Fiecare lună ne aduce mai aproape de clienți și ne confirmă că direcția pe care am ales-o – o gamă completă, de la modele 100% electrice la plug-in hybrid, cu tehnologie de ultimă generație și dotări generoase – răspunde nevoilor reale ale românilor. Ne propunem să încheiem anul în aceeași notă ascendentă”, a declarat Andrei Duică, Deputy Country Manager BYD România.