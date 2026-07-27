MApN: Dronă intrată în spațiul aerian al României. Au fost ridicate de la sol două avioane de luptă

O dronă a fost detectată de sistemul de supraveghere radar al MApN când a intrat în spațiul aerian al României, la est de Sulina, două aeronave F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Fetești fiind ridicate de la sol la ora 08:53 pentru monitorizarea situației.

Potrivit unui comunicat al MApN transmis, luni, AGERPRES, Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, fiind transmis un mesaj RO-Alert la ora 08:47, potrivit unui comunicat al MApN transmis, luni, Agerpres.

„Ținta a evoluat pentru scurt timp în spațiul aerian național, după care a trecut frontiera, îndreptându-se către Ucraina. La scurt timp, au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean”, a transmis Ministerul Apărării Naționale.