Macron convoacă o reuniune de criză, în timp ce incendiile se apropie de Bordeaux

Președintele Franței, Emmanuel Macron, va conduce luni o reuniune de criză a Guvernului, pe fondul extinderii incendiilor de vegetație din sud-vestul țării, care amenință zona orașului Bordeaux, notează BBC.

Situația este complicată de prognozele meteorologice, care indică un nou episod de temperaturi extreme în următoarele zile.

Primarul orașului Bordeaux, Thomas Cazenave, a declarat că principalul incendiu se află la aproximativ 15 kilometri de oraș și continuă să avanseze.

Deși nu există, în acest moment, planuri pentru evacuarea celor aproximativ 850.000 de locuitori ai aglomerării urbane, autoritățile urmăresc îndeaproape evoluția focarelor.

În ultimele zile, zeci de mii de persoane au fost evacuate din regiunea Gironde. Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a avertizat că situația rămâne „foarte nefavorabilă”, incendiul schimbându-și frecvent direcția de propagare.

Macron a transmis încă de sâmbătă că statul va sprijini comunitățile afectate atât timp cât va fi nevoie, promițând reconstrucția zonelor devastate de flăcări.

Meteorologii anunţă un nou val de căldură

Meteorologii avertizează că, începând de marți, temperaturile ar putea atinge 40 de grade Celsius în mai multe regiuni ale Franței, ceea ce riscă să îngreuneze și mai mult intervenția pompierilor.

Federația Națională a Pompierilor din Franța (FNSPF) a anunțat că incendiul din Gironde a generat un fenomen rar de tip „pyrocumulonimbus” – un nor de furtună creat de incendiul însuși, capabil să producă vânturi puternice și chiar descărcări electrice.

„Nu știm în ce direcție se va extinde incendiul. Frontul de foc se schimbă permanent și nu poate fi atacat direct”, a declarat purtătorul de cuvânt al federației, Eric Brocardi, care a comparat lupta pompierilor cu un scenariu „David împotriva lui Goliat”.

Stingerea completă a incendiului ar necesita ploi abundente timp de mai multe zile

Acesta a explicat că stingerea completă a incendiului ar necesita ploi abundente timp de mai multe zile sau dirijarea focului către o zonă unde s-ar putea stinge natural.

Incendiile au distrus aproximativ 42.000 de hectare în sud-vestul Franței, fiind considerate printre cele mai grave produse în țară după cel de-al Doilea Război Mondial. De la începutul anului, aproape 98.000 de hectare au fost mistuite de flăcări.

Autoritățile franceze au evacuat peste 220.000 de persoane din regiunile afectate.