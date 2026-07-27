Atac armat la un festival gastronomic din Seattle. Două persoane au murit şi mai multe au fost rănite

Două persoane au murit şi mai multe au fost rănite într-un incident armat care a avut loc duminică seara la un festival gastronomic din Seattle, care se desfăşura în apropiere de emblematicul turn Space Needle al oraşului, relatează CNN.

Departamentul de Pompieri din Seattle a declarat că a intervenit în urma unor sesizări privind un schimb de focuri la Seattle Center, imediat după ora locală 18:00 (luni, ora 1:00, ora României).

Două persoane au fost declarate decedate la faţa locului, iar alte patru, printre care un copil de 2 ani, au fost transportate la spital, a precizat departamentul într-un comunicat.

Centrul Medical Harborview a precizat că toţi pacienţii au suferit răni prin împuşcare, iar o femeie se află în stare critică. Leziunile celor patru pacienţi sunt la braţ, picior, abdomen şi partea inferioară a piciorului, a declarat spitalul.

Autorităţile nu au anunţat detalii cu privire la suspect şi nici dacă a fost reţinută vreo persoană.

În zonă se desfăşura festivalul anual „Bite of Seattle”

În zonă se desfăşura festivalul anual „Bite of Seattle”, la care participau sute de comercianţi locali şi aveau loc spectacole de muzică live.

Videoclipurile distribuite pe reţelele sociale arată mulţimi de oameni care se plimbau printre rândurile de comercianţi, înainte ca focurile de armă să-i determine pe oameni să fugă.

Doi martori prezenţi la festival au declarat pentru KOMO, staţie locală afiliată CNN, că au auzit „şapte sau opt focuri de armă”, adăugând că oamenii fugeau „în toate direcţiile”. Un bărbat a declarat pentru KOMO că se afla lângă o scenă unde cânta o formaţie când a auzit „cel puţin două duzini de focuri de armă”.

Nu se ştie ce a declanşat incidentul armat.

Imaginile video au arătat că, ulterior, la faţa locului s-au deplasat poliţia, echipajele de urgenţă şi ofiţeri din mai multe agenţii, inclusiv FBI.