România își consolidează candidatura pentru un proiect european dedicat copiilor vulnerabili

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Dragoș Pîslaru, a avut o întâlnire de lucru bilaterală, la Bruxelles, cu Jiri Švarc, Head of Unit în cadrul Directoratului General pentru Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune (DG EMPL) din cadrul Comisiei Europene, în data de 24 iulie 2026. Întrevederea s-a concentrat pe stadiul pregătirilor pentru depunerea aplicației României în cadrul apelului de proiecte dedicat Garanției Europene pentru Copii (European Child Guarantee).

Ministrul Pîslaru a prezentat intenția României de a depune aplicația în calitate de lider al unui consorțiu european și a evidențiat demersurile deja realizate în acest sens, inclusiv organizarea a două reuniuni tehnice cu Republica Moldova și consultările aflate în desfășurare cu Portugalia, în vederea valorificării experienței acesteia în implicarea autorităților locale în furnizarea serviciilor sociale.

Proiectul pregătit de România urmărește dezvoltarea modelului serviciilor comunitare integrate, digitalizarea managementului de caz prin utilizarea instrumentelor bazate pe inteligență artificială, interoperabilitatea bazelor de date și consolidarea monitorizării copiilor aflați în situații de vulnerabilitate.

Reprezentantul Comisiei Europene a apreciat direcțiile propuse și a subliniat că proiectul trebuie să contribuie la consolidarea capacității coordonatorilor naționali ai Garanției pentru copii și la îmbunătățirea cooperării dintre instituțiile implicate la nivel național, regional și local. Acesta a recomandat, de asemenea, includerea unei componente-pilot care să genereze rezultate concrete pentru unul dintre grupurile vulnerabile vizate de Garanția europeană pentru copii și a indicat modelul implementat de Estonia, ca exemplu de bună practică în managementul integrat al cazurilor.

În ceea ce privește structura viitorului consorțiu, Comisia Europeană a apreciat oportună implicarea Portugaliei și a Republicii Moldova și consolidarea parteneriatului cu acest stat. De asemenea, a recomandat menținerea unui parteneriat eficient și bine dimensionat pentru facilitarea implementării proiectului.

În cadrul întâlnirii au fost analizate și principalele aspecte financiare și procedurale ale apelului, fiind discutate condițiile de eligibilitate, contribuția proprie și etapele de evaluare a proiectelor.

Părțile au convenit, la finalul reuniunii, continuarea colaborării pentru definitivarea aplicației. România va continua elaborarea notei conceptuale împreună cu partenerii din Republica Moldova și Portugalia și va solicita clarificări tehnice Agenției de implementare din Lituania. O nouă rundă de consultări tehnice cu DG EMPL este programată pentru sfârșitul lunii august, după finalizarea unei versiuni avansate a proiectului.

Prin această inițiativă, România își propune să atragă finanțare europeană pentru consolidarea sistemului de protecție a copiilor vulnerabili și dezvoltarea unor servicii sociale integrate, moderne și eficiente, în beneficiul copiilor și familiilor aflate în dificultate.