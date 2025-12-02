Nicuşor Dan: Să coborâm toţi nivelul vocii, să discutăm cu calm şi echilibru problemele pe care societatea noastră le are

Preşedintele Nicuşor Dan a îndemnat, luni, la recepţia de 1 Decembrie de la Palatul Cotroceni, la temperarea discursului public, criticând proliferarea sloganurilor şi radicalizarea dezbaterilor, şi a subliniat necesitatea unor discuţii calme şi echilibrate asupra problemelor societăţii, informează TVR.

„Cel mai simplu pentru un politician este să ia două sau trei dintre ele, să le facă sloganuri, să defileze cu ele de dimineaţă până seara. Şi sunt câţiva care o fac. Şi, din păcate, spaţiul nostru public este poluat de această reversare de sloganuri, unele dintre ele devenind ţipete şi chiar urlete.

De aceea, invitaţia pe care o fac tuturor este să coborâm toţi nivelul vocii, să discutăm cu calm şi echilibru problemele pe care societatea noastră le are – fără să încercăm să le ascundem într-un fel, dar păstrându-ne calmul şi echilibrul”, a spus Nicuşor Dan în discursul său.

Îndemn la echilibru şi luciditate în evaluarea prezentului

Preşedintele a îndemnat la echilibru şi luciditate în evaluarea prezentului, „tocmai pentru a fi capabili să ne modulăm şi aşteptările şi speranţele”.

„Trăim mai prost decât anul trecut. Dar trăim mult mai bine decât acum 20 de ani. Şi trăim mai bine decât mulţi din oamenii din ţări vecine nouă. România este o ţară coruptă, şi românii au dreptate când spun că nu văd o voinţă a statului român de a lupta cu corupţia, şi mai au dreptate când sunt revoltaţi de faptul că oameni corupţi vin şi le dau lecţii de moralitate la televizor. Totuşi, suntem mai puţin corupţi decât acum 20 de ani”, a afirmat şeful statului.

Nicuşor Dan a abordat mai multe domenii, printre care învăţământul şi sistemul medical, şi a apreciat că „puteam să fim mult mai departe şi să trăim mult mai bine faţă de cum trăim azi”.

„E adevărat şi că în ultimele luni nu am văzut corupţie la vârful statului român. Avem multe zone de excelenţă în educaţie, dar în ansamblu sistemul de învăţâmânt este slab spre foarte slab. Şi asta poate să ne provoace mari probleme în viitor. Sistemul sanitar este departe, foarte departe de unde ar fi putut să fie cu toţi banii pe care noi toţi i-am dus încolo”, a afirmat el.

Totodată, preşedintele a susţinut că „avem o economie privată foarte dinamică, merituoasă, care a reuşit să dubleze PIB-ul României în 10 ani, dar avem un deficit comercial foarte mare şi nu avem în momentul ăsta o adevărată politică economică”.

De multe ori, vocea României nu s-a auzit în interiorul Uniunii Europene

Şeful statului a amintit că în urmă cu un an, în ţara noastră au fost anulate alegerile prezidenţiale „şi asta a creat un dubiu cu privire la democraţia din România”.

„Acum un an România a anulat alegeri prezidenţiale şi asta a creat un dubiu cu privirea la democraţia din România, şi între cetăţenii români, şi în rândul partenerilor noştri. Avem, totuşi, între timp, multe dovezi ale faptului că aceste alegeri au fost influenţate în mod nelegal şi multe dovezi că în ultimii 10 ani avem o campanie de dezinformare şi manipulare dusă de Rusia în România şi în Europa. Dar nu avem un raport complet cu ce s-a întâmplat acum un an.

Suntem membri ai Uniunii Europene şi, graţie acestei poziţii, România a primit aproximativ 100 de miliarde de euro. Dar, de multe ori, vocea României nu s-a auzit în interiorul Uniunii şi au fost cazuri, cum a fost cazul Schengen, în care România a fost clar nedreptăţită. Totuşi avem maturitatea, pe care am exersat-o în ultimele luni, de a negocia şi de a impune punctul nostru de vedere pe chestiuni tehnice care priveau România”, a afirmat Dan.

Mesajul președintelui Nicușor Dan pentru Diaspora

El s-a adresat şi diasporei române.

„Avem 5 milioane de români care au plecat din România, fie din cauza condiţiilor materiale, fie că s-au simţit nedreptăţiţi în această ţară, dar ei sunt o carte de vizită pentru România şi un potenţial uriaş pentru România, în măsura în care vom reuşi să avem o relaţie corectă cu ei”, a punctat preşedintele.