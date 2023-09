Niger: După săptămâni de tensiuni, ambasadorul Franței la Niamey s-a întors acasă. Situația politică și economică după instalarea la putere a juntei militare rămâne complicată

Ambasadorul Franței la Niamey, Sylvain Itté, împreună cu colaboratorii săi de la misiunea diplomatică în capitala Nigerului, au revenit miercuri, 27 septembrie, la Paris. Președintele Emmanuel Macron anunțase ca iminentă retragerea ambasadorului Franței în Niger încă de duminică seară, la un post francez de televiziune, având în vedere că ambasadorul francez și echipa sa trăiau, practic, blocați în interiorul misiunii diplomatice încă de la puciul militar din luna iulie. Informații din surse locale au relatat că ambasadorul francez și echipa sa s-au deplasat sub o severă escortă a forțelor speciale franceze aflate încă în Niger și a jandarmilor nigerieni până la baza militară din Niamey, de unde au plecat la bordul unui avion militar francez.

Așa au luat sfârșit mai multe săptămâni de contre între Paris și junta militară instalată la putere în Niger, după puciul de la sfârșitul lunii iulie. Puciștii l-au declarat pe ambasador persona non grata deoarece a refuzat să răspundă la invitația Ministerului de Externe pentru a avea o convorbire. În plus, junta nigeriană a acuzat Franța, care nu a recunoscut noua putere de la Niamey, că acționează contra intereselor Nigerului. La un ultimatum dat ambasadorului să părăsească Nigerul, Franța a refuzat inițial să cedeze, moment de la care relațiile Parisului cu Franța s-au degradat considerabil.

De atunci, Sylvain Itté și cei șase membri ai echipei sale s-au aflat practic niște ostatici, supravegheați îndeaproape de militari nigerieni. Privați de imunitate și de viza de diplomați, echipa de la Niamey a trăit sub un fel blocus, autoritățile împiedicând inclusiv furnizarea de hrană și alte necesități pentru traiul lor de zi cu zi. În aceste condiții, președintele Macron a luat în considerare retragerea reprezentanței diplomatice franceze din Niger și aducerea în țară a echipei din Niamey. El a anunțat duminică și decizia de a retrage până la finele acestui an cei 1.500 de militari francezi dislocați în Niger pentru a sprijini lupta contra bandelor de teroriști ce fac ravagii în mai multe țări africane, inclusiv în Niger.

După lovitura de stat militară, situația politică și economică în Niger rămâne complicată

La 26 iulie, președintele ales al Nigerului, Mohamed Bazum, a fost înlăturat de la putere printr-o lovitură de stat militară. Acum, la circa două luni de când Consiliul național pentru salvarea țării (CNSP) s-a instalat la putere, situația politică a țării pe plan internațional și cea economică pe scena internă rămân complicate. Comunitatea economică a statelor Africii de vest (Cedeao) a impus severe sancțiuni economice Nigerului, neacceptând înlăturarea președintelui ales al țării. Regimul militar a numit apoi un guvern condus de Ali Mohaman Lamin Zeine. Junta dorește o tranziție a țării la regim civil cu o durată de 3 ani. Situația politică rămâne deci complicată. Comunitatea internațională nu recunoaște, în continuare, legitimitatea juntei instalate la putere. Reprezentantul Nigerului nu a fost acceptat să ia cuvântul săptămâna trecută în Adunarea generală a ONU. Ambasadorul UE la Niamey a repetat săptămâna trecută juntei la putere că nu recunoaște la conducerea Nigerului decât pe președintele ales Mohamed Bazum, înlăturat de militari. Cedeao nu a renunțat oficial la ideea unei intervenții militare în Niger pentru revenirea la legalitate. În fața acestui risc, puciștii nigerieni au luat măsuri drastice de securitate: vehicule blindate sunt permanent prezente pe importantele căi de acces în capitală. În plan economic, sancțiunile Cedeao au efect: accesul mult redus de produse alimentare și de primă necesitate, creșterea masivă a prețurilor, consumarea rezervelor de stat pentru hrana populației. Dacă sancțiunile vor continua, spun economiști locali citați de RFI, situația riscă să se degradeze și mai mult în următoarele săptămâni. Alături de problemele economice, degradarea situației securitare va fragiliza și mai mult puterea juntei și va provoca tensiuni interne, inclusiv între generații, în Niger.