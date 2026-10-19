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Noi dosare au fost aprobate în cadrul Programului Rabla pentru persoane fizice

Curierul Național
Autor
Curierul Național
Foto: GdS

Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat luni, 19 octombrie 2026, în urma ședinței Comitetului de Avizare, 1.419 de ecotichete, în valoare de 16.297.000 de lei, pentru persoanele fizice înscrise în cadrul Programului Rabla Auto 2026.

După publicarea listei cu dosarele aprobate, AFM actualizează în aplicaţie statusul solicitantului în „beneficiar aprobat pentru finanţare”.

“Ne dorim să contribuim la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor prin continuarea programelor de finanțare care încurajează înnoirea parcului auto și facilitează accesul la autovehicule mai puțin poluante. Prin Programul Rabla Auto 2026, oferim sprijin concret beneficiarilor și încurajăm alegerile responsabile, cu efecte pozitive atât asupra mediului, cât și asupra comunităților din care facem parte.”, a declarat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

În termen de 60 de zile de la obţinerea statusului „beneficiar aprobat pentru finanţare“, solicitantul persoană fizică are obligaţia să distrugă şi să radieze din evidenţa circulaţiei autovehiculul uzat, să încarce documentele în aplicaţia informatică și să introducă data radierii autovehiculului uzat.

Lista dosarelor aprobate în cadrul acestui program este publicată pe site-ul www.afm.ro, la secțiunea aferentă Programului Rabla Auto persoane fizice.

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