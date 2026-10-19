Investimental: Băncile americane raportează profituri de peste 36 de miliarde de dolari, dar acțiunile continuă să scadă. Ce îi îngrijorează pe investitori?

Cinci dintre cele mai mari grupuri americane, JPMorgan, Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley și Wells Fargo, au raportat pe trimestrul al treilea profituri cumulate de peste 36 de miliarde de dolari, în creștere cu circa 13% față de aceeași perioadă din 2025. Cu toate acestea cotațiile băncilor sunt departe de maxime, astfel la jumătatea săptămânii trecute, în timpul raportărilor, Invesco KBW Bank ETF (KBWB), un fond tranzacționat la bursă care încearcă să replice dinamica indicelui KBW Nasdaq Bank Index, se tranzacționa cu peste 15% sub maximele din august, in timp ceS&P 500, a bifat chiar luna aceasta noi recorduri istorice, conform unei analize realizate de casa de brokeraj Investimental.

„Pattern-ul tehnic seamănă cu cel de anul trecut, când corecția din octombrie a fost urmată de un avans după raportări. Contextul macro este însă diferit pentru că războiul din Orientul Mijlociu a readus inflația în prim-plan, iar Fed a majorat dobânda în septembrie, prima creștere din 2023. De data aceasta, piața pare să urmărească mai mult decât rezultatele bune, are nevoie de vizibilitate asupra perspectivelor, mai ales în privința dobânzilor și a creditării”, a declarat Gabriel Aldea, Director General Adjunct, Investimental.

Investitorii urmăresc rezultatele marilor bănci americane, cele care deschid în mod tradițional sezonul raportărilor, pentru perspectivele pe care le oferă asupra sectorului și asupra celmai mari economii a lumii.

Principalele dețineri ale ETF-ului sunt bănci precum JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo, Morgan Stanley sau Goldman Sachs.,

Anul trecut, ETF-ul traversa la jumătatea lui octombrie, o etapă corectivă. după care a intrat pe o traiectorie ascendentă care a continuat până în februarie 2026, înainte de izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu.

Avansul a fost susținut de o rotație a capitalurilor dinspre zonele cu risc mai ridicat către sectoarele economiei tradiționaleși a coincis cu o evoluție în lateral a indicelui tehnologic Nasdaq Composite.

O dinamică asemănătoare s-a înregistrat și în 2024. Spre deosebire de ultimii doi ani economia americană se confruntă acum cu presiuni inflaționiste, în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Creșterea prețurilor a determinat Federal Reserve să majoreze în septembrie dobânda de politică monetară, pentru prima dată din 2023 încoace. În plus, probabilitatea ca banca centrală americană să opereze o nouă creștere până la finalul anului a urcat recent cu circa zece puncte procentuale, la peste 75%, conform CME FedWatch.

Dobânzile mai mari pot susține veniturile băncilor din activitatea de creditare, dar poate conduce și propriile costuri de finanțare și pot tempera cerereade credite.

Investițiile în inteligență artificală, finanțate tot mai mult cu bani împrumutați, au un efect mixt asupra sectorului bancar. Rezultatele din trimestrul al treilea au fost influențate pozitiv de entuziasmul din jurul boom-ul AI, pe toate segmentele principale: retail, corporate & investment banking și wealth management. Reapariția îngrijorărilor privind sustenabilitatea acestor investiții poate însă afecta creditarea.

Conform analiștilor consultați de FacSet profiturile sectorului financiar din structura indicelui S&P 500 ar urma să consemneze, cea mai redusă creștere dintre sectoare (3%) în trimestrul al treilea. Pe lângă bănci, sectorul include holdingul de investiții Berkshire Hathaway, procesatorii de plăți (Visa și Mastercard) și administratori de active, precum BlackRock.

Sectorul financiar este evaluat cu un multiplu forward PER de 14,5, semnificativ mai mic, sub multiplul de 19 consemnat la nivelul indicelui, potrivit ultimului raport FactSet. Forward PER (Price-to-Earnings Ratio) ține cont de profiturile estimate pentru următoarele 12 luni. Multiplul de 14,5 se apropie de mediile ultimilor cinci, respectiv zece ani, ceea ce arată că profiturile și cotațiile au evoluat în ritmuri apropiate.

Pe de altă parte, sectorul bancar a crescut spectaculos în ultimii trei ani. Invesco KBW Bank ETF s-a apreciat cu circa 175% între octombrie 2023 și august 2026. Minimele din 2023 au fost atinse în contextul crizei băncilor regionale. În același interval, cotațiile Goldman Sachs și Citigroup aproape s-au cvadruplat.