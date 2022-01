Nou acţionariat pentru Inetum S.A.

Consiliul de Administrație al Mannai Corporation QPSC a aprobat, într-o ședință din 18 ianuarie 2022, intrarea în negocieri exclusive cu un grup de investitori, care este condus de Bain Capital Private Equity și care include NB Renaissance, pentru cedarea întregului său acționariat la Inetum S.A.

Cedarea propusă ar cuprinde toate acțiunile Inetum S.A. deținute de Mannai Corporation QPSC, care reprezintă aproximativ 99% din capitalul social al Inetum S.A. pe o bază nediluată. Inetum S.A. este compania mamă a unui grup internațional care furnizează servicii și soluții digitale.

Grupul de investitori este condus de Bain Capital Private Equity și include NB Renaissance și echipa de management a Inetum.

„Mannai Corporation QPSC este mândră că a colaborat cu Inetum și cu echipa sa excelentă de management în perioada extraordinară de creștere și expansiune din ultimii șase ani. Ne bucurăm că Inetum are acum oportunitatea de a-și continua traiectoria de creștere și de a căuta noi orizonturi alături de Bain Capital Private Equity și partenerii săi”, a declarat Keith Higley, director la Mannai Corporation QPSC.

„Folosind rețeaua noastră locală, stabilită prin mai multe investiții anterioare în Franța, am reușit să dezvoltăm o relație puternică cu echipa de management a Inetum și să le apreciem experiența îndelungată, credibilitatea în sectorul de activitate și istoricul de impulsionare a evoluției în afaceri. Suntem foarte încântați să colaborăm cu Management și cu NB Renaissance pentru a profita de oportunitatea aceasta”, a declarat Matthias Boyer Chammard, Managing Director la Bain Capital Private Equity.

„Inetum este un jucător de top în transformarea digitală, un partener care își sprijină clienții să profite de oportunitățile oferite de tehnologie. Am dezvoltat această oportunitate prin aprovizionarea noastră tematică în servicii IT, după ce am investit în alte companii din sector (inclusiv Engineering în Europa și Genpact și Brillio la nivel global). Suntem foarte încântați de oportunitatea de a sprijini creșterea Inetum prin investiții organice și anorganice”, a declarat Giovanni Camera, director la Bain Capital Private Equity.

„Împreună cu noii noștri parteneri, vedem un potențial mare de a accelera și mai mult evoluția și capacitățile Inetum în zonele geografice și de afaceri în care ne desfășurăm activitatea”, a declarat Vincent Rouaix, Președinte și CEO al Inetum. „Echipa de la Bain Capital Private Equity are o franciză franceză foarte credibilă și cunoaștere solidă a sectorului la nivel global. Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu ei pentru a duce Inetum la următorul nivel de creștere în următorii ani.”

Organismele de reprezentare a angajaților din cadrul grupului Inetum vor fi consultate și acționarilor Mannai Corporation QPSC li se va cere să aprobe cedarea propusă în cadrul unei adunări generale extraordinare care va fi convocată în timp util. Finalizarea cedării propuse va fi condiționată de obținerea avizelor necesare de la autoritățile antitrust și de reglementare competente. Informări suplimentare vor fi făcute în timp util.

Mannai Corporation QPSC este consiliată de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, J.P. Morgan și Lazard Frères în calitate de consilieri financiari și Clifford Chance Europe LLP în calitate de consilier juridic.

Bain Capital și NB Renaissance sunt consultate de Credit Suisse, Torch Partners și Eight Advisory, precum și de Weil, Gotshal & Manges LLP în calitate de consilier juridic.