Companiile care migrează în cloud doar pentru a reduce costurile riscă să piardă din vedere avantajele competitive

Studiu Accenture

Companiile care obțin cele mai bune rezultate din cloud — „concurenții continuum” — tratează cloud-ul ca pe un nou model de operare pentru inovare

Companiile care utilizează cloud-ul ca pe un nou model de operare pentru a-și reinventa în mod continuu afacerile și nu doar ca pe un instrument de reducere a costurilorobțin câștiguri substanțiale și sunt mai bine poziționate pentru a rezista crizelor viitoare, conform celui mai recent studiu Accenture (NYSE: ACN).

Studiul intitulat “Ever-ready for Every Opportunity: How to Unleash Competitiveness on the Cloud Continuum”, care are la bază un sondaj global, la care au răspuns peste 4.000 de directori executivi din sectorul public și cel privat, arată că organizațiile care migrează către cloud doar cu intenția de a economisi riscă să piardă din vedere avantajele competitive.

“Majoritatea organizațiilor implementează, în prezent, o combinație de cloud public, privat și edge, cu integrare redusă între ele”, a declarat Karthik Narain, lider global al Accenture Cloud First. „Ca urmare, inovarea, datele și cele mai bune practici realizate într-o parte a organizației nu sunt în beneficiul altora – împiedicând astfel realizarea valorii. Cu toate acestea, un mic procent de organizații se poziționează pentru a profita de cea mai mare valoare din cloud, vizualizând cloud-ul ca pe un continuum de tehnologii care acoperă diferite locații și tipuri de proprietate, susținut dinamic de rețelele 5G și definite de software, pentru a sprijini nevoile în continuă schimbare ale afacerii lor.”

Studiul relevă faptul că, în timp ce organizațiile intenționează să migreze mai mult de două treimi din volumul lor de muncă în cloud, în medie, în următorii trei până la cinci ani, doar jumătate folosesc întregul potențial al cloud-ului în diferitele sale forme pentru a-și transforma operațiunile zilnice.

Accenture definește organizațiile care se află în top și folosesc cloud-ul în moduri mult mai strategice ca fiind „concurenți continuum”. Aceste organizații — aproximativ 12-15% dintre respondenți, în funcție de regiune — se remarcă prin extinderea experienței pe care au dobândit-o din cloud-ul public către centrele lor de date private pentru a transforma operațiunile zilnice de afaceri. Ca urmare, acestea obțin câștiguri substanțiale din implicarea lor continuă în cloud și depășesc concurența. De asemenea, acestea sunt mult mai bine poziționate pentru a rezista crizelor viitoare.

Un exemplu de astfel de companie este Carlsberg. Pe lângă reducerea costurilor operaționale, producătorul de bere danez menționează libertatea de a inova și experimenta ca unul dintre avantajele cheie ale cloud-ului, permițându-i să lanseze noi inițiative și campanii în câteva ore, și nu în ​​luni de zile.

„Competitivitatea viitoare a unei companii depinde de alegerea tipului potrivit de cloud pentru aplicațiile potrivite și servicii bazate pe cloud – cum ar fi inteligența artificială, centrele de contact inteligente, edge computing, robotic computing, realitatea extinsă și altele – și implementarea practicilor avansate necesare pentru a utiliza aceste tehnologii”, a spus Narain. „Prin utilizarea de strategii cloud-first, companiile pot construi experiențe mai bune pentru clienți, procese de afaceri mai inteligente și produse mai durabile.”

Spre deosebire de organizațiile ale căror eforturi în cloud se concentrează în principal pe migrarea unică către cloud pentru economii și eficiență a costurilor, competitorii Continuum:

sunt de două până la trei ori mai probabil să inoveze, să automatizeze și să reproiecteze activitatea de cunoaștere

obțin o reducere a costurilor între 1,2x (America de Nord) și 2,7x (Europa) față de organizațiile axate în principal pe migrarea datelor

ating mai multe obiective operaționale și financiare, cu până la 50% mai multe activități de business precum creșterea numărului de clienți și introducerea pe piață mai rapidă a produselor decât a celorlalți

sunt de până la trei ori mai probabil să utilizeze cloud-ul pentru cel puțin două obiective de sustenabilitate, cum ar fi utilizarea surselor de energie verde, proiectarea pentru un consum mai mic de energie și utilizarea serverelor mai eficient pentru a reduce consumul de energie.

Studiind utilizarea cloud de către “concurenții continuum”, Accenture a identificat patru abordări de succes în cloud aplicabile oricărei organizații:

Stabiliți o strategie de cloud. O organizație trebuie mai întâi să dezvolte o strategie cu o viziune care să indice în mod clar valorile de bază și aspirațiile viitoare, să identifice vulnerabilitățile competitive și să clasifice capacitățile în raport cu locul în care este compania în prezent și aspirațiile sale viitoare. Reprezentanții companiei trebuie să dezvolte aceste strategii ținând cont de evoluția constantă a capacităților de cloud în cadrul continuumului.

Stabiliți practici cloud pentru a vă sprijini și amplifica tehnologiile. Organizațiile trebuie să coreleze adoptarea de tehnologii cu practici care aduc disciplină și ajută la schimbarea zonelor non-tehnologice în ritmul îmbunătățirilor computaționale. Agilitatea este mentalitatea cea mai critică pentru a fi un “concurent continuu”. Aceasta inspiră crearea de aplicații cloud-first, transformarea talentelor, experimentarea tehnologiei informației și conștientizarea calculării, printre alte domenii.

Accelerați inovarea pentru a oferi experiențe excepționale. “Concurenții Continuum” prioritizează investițiile într-un singur domeniu: Experiență. Acestea utilizează o combinație de design centrat pe om și tehnologii bazate pe cloud, cum ar fi edge computing, pentru a regândi experiența pentru clienți, parteneri și angajați. Acest lucru se realizează prin stimularea mentalității experienței în întreaga organizație, inclusiv produse și servicii, experiența angajaților și modele de livrare.

Asigurați un angajament strategic continuu. Conducerea trebuie să stabilească obiective de afaceri, să stabilească niveluri adecvate de risc și să promoveze o cultură a agilității și a creșterii. Organizațiile trebuie să recunoască, de asemenea, natura „all-hands” a provocării: toată lumea din organizație trebuie să fie informată cu privire la potențialul și bunele practici în continuă îmbunătățire ale cloud-ului.

Studiul Accenture „Ever-ready for Every Opportunity: How to Unleash Competitiveness on the Cloud Continuum” este realizat într-un moment în care organizațiile au fost forțate de pandemie să ofere clienților lor experiențe unice și să le servească în moduri noi și virtuale. Studiile Accenture anterioare au descoperit că organizațiile care au dezvoltat inovația tehnologică în timpul pandemiei de COVID-19 își măresc veniturile de cinci ori mai rapid decât cei care adoptă mai greu noile tehnologii.