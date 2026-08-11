Nuclearelectrica a activat Forța Majoră, nu va mai putea onora contractele de vânzare de energie

Sursa: e-nergia.ro

Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța a emis pentru Nuclearelectrica Avize de Existență a Cazului de Forță Majoră, aplicabile în cazul contractelor de livrare de energie electrică, potrivit unui comunicat al Nuclearelectrica.

S.N. Nuclearelectrica S.A. anunță acționarii și investitorii asupra emiterii, în data de 10 august 2026, a unei serii de Avize de Existență a Cazului de Forță Majoră, de către Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța (CCINA), aplicabile în cazul contractelor de livrare de energie electrică, potrivit comunicatului.

„Eliberarea Avizelor de Existență a Cazului de Forță Majoră pentru Nuclearelectrica a avut la bază seceta hidrologică severă manifestată în bazinul hidrografic al fluviului Dunărea, care a determinat scăderea excepțională a debitului și a nivelului fluviului sub valorile necesare asigurării, în condiții de securitate nucleară, a sursei de apă tehnologică și de răcire a CNE Cernavodă, conducând la oprirea controlată a Unității 1 CNE Cernavodă și implicit a imposibilității de executare integrală, din propria producție, a obligațiilor contractuale asumate față de partenerii contractuali, începând cu data de 27.07.2026 și în continuare, pe perioada menținerii efectelor evenimentului de forță majoră și a consecințelor acestuia asupra executării obligațiilor contractuale.

De asemenea, având în vedere prognozele INHGA privind scăderea fluviului Dunărea, există și posibilitatea opririi controlate a Unității 2 CNE Cernavodă”, arată compania.

„Nuclearelectrica va transmite către partenerii contractuali o estimare (în măsura în care aceasta este disponibilă la acest moment și fără ca aceasta să fie limitată sau să oblige partea respectivă) cu privire la durata perioadei în care nu va putea să își îndeplinească obligațiile.

Nuclearelectrica va depune toate eforturile rezonabile din punct de vedere comercial în vederea minimizării efectelor Cazului de Forță Majoră și, pe perioada în care acest Caz de Forță Majoră continuă, va oferi partenerilor contractuali informații actualizate în mod rezonabil, atunci când și dacă sunt disponibile, despre durata perioadei in care nu va putea să își îndeplinească obligațiile.

Avizele de Existență a Cazului de Forță Majoră au fost eliberate la solicitarea Nuclearelectrica și acestea reprezintă acte constatatoare, emise în baza legii și în conformitate cu condițiile contractuale”, mai arată comunicatul.

Activarea clauzei de forță majoră înseamnă că Nuclearelectrica nu va putea onora contractele deja încheiate pentru vânzarea de energie electrică, fără să plătească daunele din contracte. Astfel, furnizorii sau clienții finali mari ai companiei trebuie să găsească energie din alte surse.