ARACO și Camera de Comerț și Industrie România- China au semnat Memorandumul de cooperare în domeniul construcțiilor

Camera de Comerț și Industrie România- China continuă seria de întâlniri pentru consolidarea cooperării între organizațiile patronale, sindicale, reprezentanții mediului de afaceri și instituțiile implicate în promovarea relațiilor economice internaționale ale României, în beneficiul dezvoltării economice și al creării unor locuri de muncă stabile și de calitate.

După semnarea protocoalelor de colaborare cu UGIR, Organizația Patronală Mamaia-Constanța (membră FPTR) și înțelegerea agreată luni cu Dumitru Fornea, secretar general Confederația Sindicală Națională MERIDIAN, marți a avut loc la sediul Camerei ceremonia de semnare a Memorandumului de înțelegere dintre Asociația Română a Antreprenorilor de Construcții (ARACO), președinte Laurențiu Plosceanu, și Camera de Comerț și Industrie România-China, președinte Nicolae Vasilescu. La eveniment au mai participat Ștefan Rădeanu, vicepreședinte, Sergiu Cornescu, secretar general CCIRC, și Cristian Oancea, secretar general adjunct CCIRC.



Conform documentului, semnat marți, scopul este găsirea căilor și soluțiilor pentru dezvoltarea cooperării economice, comerciale, investiționale și tehnologice între România și China în sectorul construcțiilor și infrastructurii, precum și susținerea internaționalizării companiilor membre.

Imediat după semnarea Memorandumului, Președintele Camerei de Comerț și Industrie România-China, Nicolae Vasilescu, a declarat: “Suntem bucuroși să-l reîntâlnim pe domnul Laurențiu Plosceanu, președinte ARACO, și împreună să construim un cadru propice dezvoltării cooperării dintre România și China. Avem foarte multe lucruri în comun și ne bazăm pe experiența internațională a președintelui ARACO dovedită și în calitatea avută de vicepreședinte al Comitetului Economic și Social European. Apreciem deschiderea manifestată de ARACO în promovarea capacității și expertizei companiilor românești de construcții, proiectare și inginerie pe piața chineză și pe piețe terțe“.

La rândul său, Laurențiu Plosceanu, președinte ARACO, a subliniat că acest Memorandum de Înțelegere și Cooperare este unul important și trebuie privit ca un punct de plecare al arhitecturii viitoare a situației geopolitice: “Mediul de afaceri trebuie să-și proiecteze planurile de viitor, iar acest lucru este valabil doar prin cooperare internațională. China, alături de Uniunea Europeană și de Statele Unite ale Americii, poate da valoare și viabilitate acestora. Dar pentru ca acest lucru să devină realitate este nevoie de dialog și cooperare pe toate planurile. Avem nevoie de dezvoltarea unor consorții și parteneriate pentru participarea la proiecte și proceduri competitive în România, China și alte piețe. Sunt convins că alături de Camera de Comerț și Industrie România-China o să reușim să facilităm cooperarea dintre antreprenori generali, subcontractori, proiectanți, consultanți, producători de materiale și echipamente, institute de cercetare și universități”- a mai declarat Laurențiu Plosceanu, președinte ARACO.