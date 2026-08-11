Politic

Autoritatea Electorală Permanentă informează asupra valorii subvențiilor acordate partidelor politice în luna august 2026

Curierul Național
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Curierul Național

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) aduce la cunoștința publicului valoarea subvențiilor alocate de la bugetul de stat și virate în contul fiecărui partid politic în luna august 2026, după cum urmează:

Nr.crt.Partidul politicSuma virată (lei)Data virăriiObservații
1PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT5.132.818,0007.08.2026
2PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL2.794.483,0007.08.2026
3UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA1.983.502,0007.08.2026
4ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR3.035.116,0007.08.2026
5PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ72.619,0007.08.2026
6PARTIDUL SOS ROMANIA1.319.399,0007.08.2026
7FORȚA DREPTEI68.956,0007.08.2026 
8PARTIDUL OAMENILOR TINERI1.063.111,0007.08.2026
TOTAL15.470.004,00 
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