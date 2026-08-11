Autoritatea Electorală Permanentă informează asupra valorii subvențiilor acordate partidelor politice în luna august 2026

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) aduce la cunoștința publicului valoarea subvențiilor alocate de la bugetul de stat și virate în contul fiecărui partid politic în luna august 2026, după cum urmează:
|Nr.crt.
|Partidul politic
|Suma virată (lei)
|Data virării
|Observații
|1
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|5.132.818,00
|07.08.2026
|–
|2
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|2.794.483,00
|07.08.2026
|–
|3
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|1.983.502,00
|07.08.2026
|–
|4
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|3.035.116,00
|07.08.2026
|–
|5
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|72.619,00
|07.08.2026
|–
|6
|PARTIDUL SOS ROMANIA
|1.319.399,00
|07.08.2026
|–
|7
|FORȚA DREPTEI
|68.956,00
|07.08.2026
|8
|PARTIDUL OAMENILOR TINERI
|1.063.111,00
|07.08.2026
|–
|TOTAL
|15.470.004,00