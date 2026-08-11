ICAP CRIF: Cinci luni pentru plata unei facturi este media economiei pe anul 2025

Durata medie de plată a unei facturi de furnizare de bunuri sau servicii în segmentul B2B (între firme) a fost de 144 de zile în 2025, aproape cinci luni, potrivit unei analize realizate de ICAP CRIF, liderul pieței de soluții de risc de credit și informații de afaceri în Europa de Sud-Est.

Indicatorul estimează cât timp îi trebuie firmei să genereze prin activitatea sa o valoare echivalentă cu datoriile curente existente la un moment dat, și a fost testat în numeroase situații. Cele 144 de zile reprezintă capacitatea medie, consolidată, a mediului de afaceri din România de a-și plăti facturile în funcție de veniturile realizate.

„Acest indicator ne permite, de exemplu, să generăm alerte pe domenii și segmente de activitate, chiar și până la un anumit cod de activitate CAEN. Dacă vrei să faci afaceri cu un partener dintr-un anume domeniu, noi putem da o estimare de termen de plată. Dacă se dovedește că poate plăti mai rapid decât media, nu s-a plâns încă nimeni. Dar, în general, acest indicator reduce probabilitatea de surprize negative. Putem face analize extrem de detaliate, pornind de la obiectul de activitate cod CAEN”, explică Theodoros Polydoros, Director Executiv, ICAP CRIF.

Analiza generată de ICAP CRIF relevă că pentru cele aproape 40.000 de firme din domeniul tranzacțiilor imobiliare, indicatorul duratei medii de plată estimată este de peste 670 de zile – aceasta este capacitatea medie a sectorul de plată a facturilor curente raportat la cifra de afaceri consolidată.

La polul opus, cele 35.000 de firme din domeniul sănătate și asistență socială au un indice de plată a datoriilor de numai 100 de zile, dar cel mai bine stau cele peste 200.000 de firme din comerț, cu numai 99 de zile durata medie de plată a facturilor.

„Aceste valori medii, în care recordul pozitiv de plată este de aproape trei luni, dau o parte a perspectivei asupra economiei și mediului de afaceri din România, care trebuie însă completate cu destul de mulți alți indicatori pentru o imagine completă”, explică Theodoros Polydoros, Director Executiv, ICAP CRIF.

ICAP CRIF face parte din grupul CRIF, liderul pieței de soluții de risc de credit și informații de afaceri în Europa de Sud-Est, care expertiză integrată pe piețele din Grecia, România, Bulgaria și Cipru.

ICAP CRIF furnizează soluții inovatoare structurate în cinci domenii principale: informații de afaceri și managementul riscului de credit, servicii de rating, soluții de marketing și vânzări, tehnologii și analize avansate de date, precum și servicii de consultanță. Prin acestea, compania sprijină organizațiile în luarea deciziilor strategice, evaluarea riscurilor și dezvoltarea sustenabilă.