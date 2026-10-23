Nuclearelectrica a semnat vânzarea de energie către Electrica pentru următorii doi ani. Contract de 600 de milioane de lei

Sursa: e-nergia.ro

Nucleraelectrica, companie de stat și opetaroul centralei nucleare de la Cernavodă, acum oprită, a anunțat Bursa despre semnarea unui contract de vânzare de energie cu livrare în anii 2027 și 2028 către Electrica Furnizare.

Contractul prin care Nuclearelectrica va livra energie către Electrica Furnizare, unul dintre marii furnizori de pe piață, între 1 ianuarie 2027 și 31 decembrie 2028 are o valoare de 598 de milioane de lei.

Este vorba despre o tranzcție bilaterală “nr.1 incheiată la contractul nr.1561 /19.12.2018”. Cu această tranzacție, valoarea totală cumulată potrivit acelui contract se ridică la 1,4 miliarde de lei.

Ambele unități ale centralei de la Cernavodă de 700 MW fiecare, cele mai mari grupuri generatoare din sistemul energetic românesc, sunt acum oprite, ca urmare a debitului mic al Dunării, și sunt speranțe de repornire la 1 noiembrie.

Nuclarelectrica a activat forța majoră în august, obținând certificatul de forță majoră de la Camera de Conerț Constanța, motivând cu situația Dunării, care este o cauza externă. Astfel, compania nu își onorează în această perioadă o parte din contractele de vânzare a energiei semnate anterior cu furnizorii, inclusiv cu Electrica Furnizare.

“900 MW în contracte bilaterale care trebuie înlocuite”, a declarat chiar secretarul de stat la Energie, Cristian Bușoi, la Digi24, în această lună.

Nuclearelectrica este în discuții cu mai mulți furnizori pentru a amâna pe viitor livrarea de energie care nu a fost livrată acum, când are centrala oprită, la prețuri convenite care să țină cont și de daunele provocare acum pentru faptul că furnizorii cumpără acum din piață mai scump această energie, din informațiile care circulă în piață.

Nu știm dacă acest contract cu Electrica Furnizare are legătură cu situația de mai sus.