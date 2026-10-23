tbi bank încheie un parteneriat cu LEPAS pentru finanțarea achizițiilor auto în România, pe fondul extinderii mărcilor chinezești pe piața locală

tbi bank anunță un parteneriat cu LEPAS, brand auto din portofoliul grupului chinez Chery, intrat recent pe piața din România, prin care devine principalul partener de finanțare pentru persoanele fizice care achiziționează autoturisme ale mărcii. Prin LEPAS Financing, clienții au acces la soluții de creditare cu dobânzi începând de la 4,9% pe an și beneficiază, până la finalul anului 2026, de un avantaj financiar de 5.000 de lei la achiziția unui autoturism LEPAS prin finanțare tbi bank.

Parteneriatul se dezvoltă odată cu extinderea LEPAS în România, unde marca este reprezentată de importatorul Materom și are în prezent opt showroom-uri, cu planuri de a depăși în viitor 30 de locații la nivel național. Avantajul de 5.000 de lei va fi disponibil și cu ocazia deschiderii de noi reprezentanțe LEPAS, iar colaborarea va include participarea brandului auto la Open Fest, seria de evenimente organizate de tbi bank în principalele orașe din țară.

„Piața auto din România se diversifică, iar intrarea unor branduri noi, precum LEPAS, aduce mai multe opțiuni pentru cumpărători. Finanțarea are un rol important în decizia de achiziție, mai ales atunci când clienții caută soluții accesibile și predictibile pentru o investiție semnificativă. Prin parteneriatul cu LEPAS, vrem să le oferim condiții atractive de creditare și să susținem dezvoltarea brandului pe piața locală, pe măsură ce rețeaua sa de reprezentanțe se extinde”, a declarat Ionuț Sabadac, VP Partners Enabling, tbi bank.

LEPAS a intrat oficial pe piața din România în 30 septembrie 2026, prin Materom Group, importatorul exclusiv al mărcii. Primul model disponibil este LEPAS L8, un SUV plug-in hybrid, iar brandul a prezentat recent și modelul L6 PHEV, în cadrul Salonului Auto București. Compania pregătește extinderea atât a gamei de autoturisme disponibile pe piața locală, cât și a rețelei de dealeri. Pe măsură ce rețeaua se dezvoltă, soluțiile LEPAS Financing oferite de tbi bank vor putea ajunge la clienți din tot mai multe orașe ale țării.

„România este o piață importantă pentru dezvoltarea LEPAS, iar obiectivul nostru este să construim o rețea națională de reprezentanțe și să oferim clienților condiții cât mai bune pentru achiziția unui autoturism. Parteneriatul cu tbi bank ne permite să completăm oferta cu soluții de finanțare competitive, adaptate nevoilor cumpărătorilor. Pe măsură ce ne extindem prezența în țară, vrem ca accesul la finanțare să fie la fel de simplu și convenabil în fiecare reprezentanță”, a declarat Rodica Baciu, Deputy Director General, Grupul Materom.

La începutul acestui an, tbi bank a intrat într-o nouă etapă de dezvoltare, odată cu preluarea sa de către Advent International, unul dintre cei mai mari investitori de private equity la nivel global, care administrează active de aproximativ 100 de miliarde de dolari.