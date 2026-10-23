Nevoia de protecție a locuințelor crește: despăgubiri în creștere accelerată

Comunicat UNSAR

Despăgubirile plătite în baza asigurărilor facultative de locuință au depășit 90 de milioane de lei în primul semestru din 2026, cu 14% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. Evoluția aduce în prim-plan impactul financiar al daunelor asupra locuințelor și nevoia de protecție în fața unor cheltuieli care pot depăși economiile unei familii.

Incendiile, furtunile sau avariile instalațiilor pot afecta, în doar câteva momente, munca de o viață a unei familii. Creșterea despăgubirilor arată dimensiunea tot mai mare a sprijinului financiar acordat pentru refacerea locuințelor asigurate. Pentru proprietari, aceste sume înseamnă posibilitatea de a repara, de a înlocui bunurile distruse și de a-și relua viața după un eveniment neprevăzut.

În acest context, există și un semnal încurajator: numărul polițelor facultative de locuință a crescut cu 8% la finalul primului semestru din 2026, față de aceeași perioadă din 2025. Tot mai mulți proprietari aleg, astfel, să își pregătească din timp o soluție de protecție financiară.

„Creșterea despăgubirilor plătite ne arată cât de important este să fim pregătiți pentru consecințele financiare ale unui eveniment care ne poate afecta locuința. În spatele fiecărei daune se află o familie care are nevoie de resurse pentru a merge mai departe. Creșterea numărului polițelor facultative este un semn că tot mai mulți oameni transformă nevoia de siguranță într-o măsură concretă de protecție”, a declarat Alexandru CIUNCAN, Președinte & Director General al UNSAR.

Nevoia de asigurare devine evidentă atunci când privim dincolo de pagubele imediate. Refacerea unei locuințe poate presupune reparații ample și înlocuirea unor bunuri esențiale, cu efecte importante asupra bugetului familiei. O poliță facultativă adaptată locuinței și nevoilor proprietarului poate oferi sprijin pentru acoperirea acestor costuri, în condițiile contractului.

„O locuință afectată înseamnă mai mult decât pereți de reparat sau bunuri de înlocuit. Înseamnă cheltuieli neprevăzute și presiune asupra întregii familii. De aceea, este important să discutăm din timp cu distribuitorul de asigurări despre valoarea locuinței și a bunurilor, despre riscurile acoperite și despre protecția de care avem nevoie. Asigurarea își arată utilitatea atunci când riscul devine real, dar alegerea ei trebuie făcută înainte”, a precizat Alina BĂRBULESCU, Coordonator Secțiuni Asigurări Generale în cadrul UNSAR.

Asigurările facultative de locuință completează protecția oferită de polița obligatorie PAD. În funcție de condițiile contractuale, acestea pot acoperi clădirea și bunurile pentru riscuri precum incendii, explozii, furtuni, dezastre naturale sau avarii ale instalațiilor de apă. Totodată, pot include protecție pentru prejudiciile produse accidental altor persoane, inclusiv vecinilor.