Opera Națională București, pe scena Teatro di San Carlo din Napoli: muzica românească și repertoriul italian, într-un dialog între două tradiții culturale, în Anul Cultural România – Italia 2026

După la Fenice și Opera di Roma, Orchestra ONB, condusă de Daniel Jinga, a susținut joi, 22 octombrie 2026, o Gală de Operă pe scena celui mai vechi teatru de operă încă în activitate din lume, alături de mezzosoprana Ruxandra Donose, soprana Paula Iancic și tenorul Teodor Ilincăi. Evenimentul, organizat la invitația Ambasadei României în Italia, în colaborare cu Consulatul onorific al României la Napoli și Teatro di San Carlo, a avut loc în cadrul Anului Cultural România – Italia 2026, în apropierea Zilei Naționale a României.

Concertul a fost deschis cu intonarea imnurilor naționale ale României și Italiei, înaintea unui program care a reunit creații românești și pagini reprezentative ale repertoriului liric italian.

Inaugurat la 4 noiembrie 1737, la inițiativa regelui Carol de Bourbon, Teatro di San Carlo este cel mai vechi teatru de operă din lume aflat încă în activitate. Rossini a fost director muzical al teatrului, iar Donizetti a avut aici premiera operei Lucia di Lammermoor.

Pentru Daniel Jinga, concertul de la Napoli reprezintă o nouă etapă a parcursului internațional al Orchestrei Operei Naționale București. După aparițiile de la Teatro La Fenice din Veneția și Teatro dell’Opera di Roma, dirijorul s-a aflat acum la pupitrul orchestrei sale pe scena unui al treilea mare teatru liric italian. În decembrie 2025, artiști ai instituției au susținut și un recital de cameră la Teatro alla Scala din Milano, iar în iulie 2026 orchestra a revenit în Italia, la Festivalul Internațional de la Ravello.

”Pentru mine, să dirijez Orchestra Operei Naționale București la Teatro di San Carlo înseamnă un privilegiu profesional și personal. După Veneția și Roma, la Napoli am fost într-un teatru pe care îl știam din cărțile despre Rossini și Donizetti. Ne-am dorit să ducem aici Enescu alături de repertoriul italian, pe care acest public îl cunoaște foarte bine.”(dirijorul Daniel Jinga, directorul general al Operei Naționale București)

Programul serii a început cu Rapsodia nr. 1 de George Enescu, una dintre lucrările reprezentative ale creației orchestrale românești, și a continuat cu arii și ansambluri din opere de Gioachino Rossini, Giacomo Puccini, Francesco Cilea, Ruggero Leoncavallo și Vincenzo Bellini.

Mezzosoprana Ruxandra Donose a interpretat aria ”Cruda sorte!” din L’italiana in Algeri, de Rossini, și ”Acerba voluttà”, din Adriana Lecouvreur, de Cilea. Concertul a marcat prima apariție pe scena Teatro di San Carlo, după o carieră desfășurată pe importante scene lirice internaționale: ”Am cântat pe multe dintre marile scene lirice ale lumii, dar fiecare teatru are propria istorie și propria identitate. Pentru mine, să ajung pentru prima dată pe scena Teatro di San Carlo, un loc atât de important în istoria operei, este o experiență aparte. Mă bucur că această întâlnire are loc alături de Orchestra Operei Naționale București, într-un program care a pus în dialog muzica românească și repertoriul italian.” (mezzosoprana Ruxandra Donose)

Soprana Paula Iancic a adus în program pagini din Madama Butterfly și Adriana Lecouvreur. Ea a subliniat importanța acestei apariții pentru cariera sa: ”Teatro di San Carlo are o tradiție care impune respect, iar faptul că am cântat aici este un reper pe care îl voi păstra în parcursul meu profesional. Mă bucur că am putut reprezenta muzica românească într-un program care a inclus și pagini esențiale ale repertoriului italian.” (soprana Paula Iancic)

Teodor Ilincăi a interpretat ”E lucevan le stelle” din Tosca, de Puccini, și ”Vesti la giubba” din Pagliacci, de Leoncavallo. Prezența pe scena teatrului napolitan reprezintă o nouă etapă a carierei: ”Teatro di San Carlo este un nume care are o semnificație aparte pentru orice artist liric, prin istoria și tradiția sa. Este important pentru cariera mea să pot adăuga această scenă parcursului profesional și să particip la un eveniment care aduce muzica românească în fața publicului italian.” (tenorul Teodor Ilincăi)

Teodor Ilincăi și Paula Iancic – credit foto: Nicu Floroaica

Creația românească a fost reprezentată și prin două momente din repertoriul de operetă: ”Sărmane lăutar”, de Gherase Dendrino, din Lăsați-mă să cânt, și ”Muzica”, de George Grigoriu, din Valurile Dunării. Alăturarea acestor lucrări paginilor consacrate ale repertoriului italian a oferit programului o perspectivă asupra diversității muzicii de scenă românești.

Dimensiunea culturală și diplomatică a concertului a fost subliniată de Gabriela Dancău, ambasadoarea României în Republica Italiană, care a evidențiat rolul evenimentului în apropierea celor două țări: ”În această seară, pe scena Teatrului San Carlo, muzica a apropiat România și Italia printr-un dialog cultural deosebit. A fost o onoare să ascultăm creații românești alături de capodopere ale repertoriului liric italian, într-un spațiu emblematic pentru cultura italiană și europeană. Mulțumesc Orchestrei Operei Naționale din București, maestrului Daniel Jinga și soliștilor pentru această seară deosebită. Organizat în cadrul Anului Cultural România – Italia 2026 și în apropierea Zilei Naționale a României, concertul reafirmă rolul culturii în apropierea societăților noastre. Ca ambasador al României în Italia, mă bucur că patrimoniul și creativitatea celor două țări contribuie la dezvoltarea unei punți durabile între România și Italia.” (Gabriela Dancău)