Liderii turismului de aventură aleg Cappadocia pentru întâlnirea anuală ATTA



Cu peisaje spectaculoase, un patrimoniu cultural bogat și experiențe de călătorie aparte, destinațiile din Turcia oferă un cadru inspirațional pentru reuniunile și întâlnirile anuale ale organizațiilor internaționale, completat de locații deosebite și servicii de ospitalitate la standarde înalte. Aceste atuuri au adus recent în celebra regiune Cappadocia (https://goturkiye.com/cappadocia) din Turcia Adventure Travel Trade Association (ATTA) (https://www.adventuretravel.biz/) , cea mai mare rețea mondială dedicată turismului de aventură, pentru reuniunea Consiliului său Director, desfășurată în perioada 16–19 octombrie.

Organizat sub coordonarea Ministerului Culturii și Turismului, găzduit de Agenția pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Turcia (TGA) și susținut de Turkish Airlines, evenimentul la nivel înalt a reunit în Cappadocia membri ai Consiliului Director ATTA, executivi de top și lideri internaționali ai industriei. Peisajele spectaculoase și varietatea experiențelor în aer liber oferite de regiune reflectă perfect spiritul turismului de aventură.

Dincolo de fascinantele sale „hornuri ale zânelor”, Cappadocia oferă numeroase modalități de explorare, de la zboruri cu balonul cu aer cald deasupra văilor vulcanice până la ciclism, drumeții pe trasee pitorești și plimbări tradiționale călare. Hotelurile amenajate în peșteri și locațiile speciale cu priveliști panoramice asupra văilor sporesc atractivitatea regiunii și creează un cadru inspirațional pentru reuniuni executive și retreat-uri corporate.

Conducerea ATTA, reunită în Cappadocia

De la înființarea sa, în 1990, Adventure Travel Trade Association (ATTA) a devenit principala rețea globală dedicată turismului de aventură. Astăzi, ecosistemul său internațional conectează peste 100.000 de profesioniști din întreaga lume, printre care touroperatori, unități de cazare, consultanți de turism, organizații de promovare și management al destinațiilor, profesioniști din turism, companii de echipamente și tehnologie, companii de asigurări și reprezentanți ai presei de turism.

Asociația joacă un rol important în susținerea dezvoltării sustenabile și responsabile a turismului de aventură, în consolidarea colaborării între diferite sectoare ale industriei și în creșterea vizibilității internaționale a destinațiilor.

Alegerea Cappadociei drept destinație pentru reuniunea conducerii globale ATTA evidențiază prestigiul internațional tot mai mare al Turciei în sectorul turismului de aventură. Pe lângă reuniunea anuală a Consiliului Director, delegația ATTA a descoperit direct potențialul vast și oferta diversificată de turism de aventură a regiunii.

Programul special conceput a inclus un tur exclusiv cu biciclete electrice pe trasee pitorești prin văi și o vizită de documentare pe traseul Salomon Cappadocia Ultra Trail. Ca dovadă a implicării sale personale în experiența oferită de destinație, președintele Consiliului Director ATTA, Erik Blachford, a participat chiar la cursa Salomon Cappadocia Ultra Trail, unul dintre evenimentele de referință din calendarul de trail running al Turciei, desfășurat în perioada 16–18 octombrie.



Unul dintre momentele importante ale programului a fost cocktailul exclusiv de networking B2B organizat pe 18 octombrie 2026. Conceput ca o platformă strategică de networking, evenimentul a pus în legătură operatori locali din turismul de aventură, hotelieri și reprezentanți ai regiunii cu membrii Consiliului Director ATTA, pentru a explora oportunități de colaborare cu impact și pentru a dezvolta relații comerciale valoroase.

Reuniunea Consiliului Director a evidențiat încrederea ATTA în potențialul Turciei ca destinație de turism de aventură și a reprezentat un pas important în dezvoltarea cooperării dintre ATTA și Turcia, precum și în promovarea ofertei locale în fața unor reprezentanți-cheie ai industriei internaționale.

Întâlnirea este așteptată, de asemenea, să deschidă calea către parteneriate strategice pentru găzduirea în Turcia a unor viitoare evenimente internaționale majore organizate de ATTA, printre care Elevate Europe și World Summit.

Cappadocia: o combinație armonioasă de natură, istorie și aventură

Una dintre cele mai îndrăgite destinații ale Turciei, Cappadocia (https://goturkiye.com/cappadocia/48-hours-in-cappadocia) reunește peisaje extraordinare, o istorie de mii de ani și o varietate remarcabilă de experiențe de aventură.

Modelate de vânt și apă de-a lungul mileniilor, văile vulcanice și celebrele „hornuri ale zânelor” creează un decor spectaculos pentru explorare în orice anotimp. De la drumeții prin văi și trasee solicitante pentru biciclete electrice și mountain biking până la safari călare și zboruri cu balonul cu aer cald, fiecare experiență oferă o perspectivă diferită asupra reliefului unic al regiunii.

Dincolo de activitățile în aer liber, Cappadocia completează aventura cu servicii de ospitalitate rafinate. Hotelurile amenajate în peșteri, scena gastronomică sofisticată, prezentă în Ghidul MICHELIN, și podgoriile care păstrează tradiții viticole vechi de secole oferă modalități ideale de relaxare, aducând în prim-plan aromele locale și patrimoniul cultural al regiunii.