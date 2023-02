Au început Târgurile de Turism și de… Șah turistic

Să începem cu vestea bună. Joi și-a deschis porțile Târgul de Turism al României – ediția de primăvară. Evenimentul se desfășoară în pavilionul B2 al Centrului Expozițional și promovează cele mai avantajoase și interesante oferte turistice din România și străinătate. Aflăm că peste 151 de companii, din 10 țări (Bulgaria, Cipru, Egipt, Grecia, Israel, Moldova, Polonia, România, Turcia, Ungaria) participă la #TTR2023 cu reduceri de până la 50% pentru destinațiile populare, dar și cu promoții speciale la vacanțe de lux. Manifestarea înregistrează un grad de internaționalizare de 49% și se bucură de participarea oficială a țărilor: Bulgaria, Grecia, Israel, Maroc, Moldova, Tunisia. Mesajul organizatorilor este unul interesant/surprinzător, și anume “4 zile de super reduceri la destinații din întreaga lume“. Vom aborda acest subiect în continuare.

Chiar este o veste bună care poate face uitată experiența regretabilă de la Târgul mondial de la New York, unde România a avut o prestație mai mult decât jenantă. Atunci promotorii noștri au creat o imagine de priveghi transmițând un mesaj funebru. Atunci oferta a fost sub forma unei pânze negre a turismului românesc cusută cu ață albă și tapetată cu poze prinse în bolduri. Bine măcar că acele poze nu erau sepia. Să ne reamintim poziția fermă de atunci a Federației Patronatului din Turismul Românesc (FPTR), singura structură patronală reprezentativă la nivel de sector entitate care la recentele discuții, aproape interminabile, a reușit să păstreze sectorul de negociere compact, în ciuda unor interese străine la propriu și figurat. Eșecul de acolo și nu numai – a se vedea prestația sau absența României la manifestările similare de la Los Angeles din Germania sau Anglia – nu i se poate imputa actualului ministru Daniel Cadariu, ci fostului ministru al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Claudiu Năsui, care în mod ilegal a desființat pentru o scurtă perioadă Direcția de Promovare Externă. La momentul respectiv, acesta din urmă declara senin următoarele: ”Plimbatul sinecuriștilor statului prin zone de lux din lume pe banii contribuabilului se întâmplă de multă vreme. Ce ați văzut în pozele de la târgul de turism din New York se perpetuează de zeci de ani. Cât am fost ministru al economiei și turismului, am refuzat să le mai finanțez vacanțele. Pentru că târgurile acestea sunt doar pretext de plimbare gratis. Acum, ca parlamentar, l-am invitat pe ministrul turismului să dea explicații comisiei de specialitate a Camerei Deputaților despre acest, sper eu, ultim episod de bătaie de joc.”. De citit https://curierulnational.ro/cusătură-cu-ață-albă-pe-draperia-neagră-a-turismului-românesc/ . Aici actualul ministru al Antreprenoriatului și Turismului (MAT), după ce a reparat greșeala impardonabilă a fostului ministru, are obligația de a prezenta strategia națională de dezvoltare a turismului și mai ales a rezultatelor.

Într-adevăr, statistic această industrie a României, și chiar este o industrie, deși partea guvernamentală nu o recunoaște prin scoaterea din actul normativ de înființare a Departamentului de Licențiere Industrială, stă binișor. Un obiectiv prevăzut distinct în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). A se vedea https://curierulnational.ro/se-pregătește-licență-unică-de-discriminare-industrială/, da semne de redresare după crunta perioadă COVID dar nu și de Reziliență, că tot sunt la modă acești termeni. Practic avem turism de week-end. Oficial durata medie de înnoptări în structurile de cazare turistică este doar de 2,2 zile. Aici statistica (INSE) nu greșește folosind metodologia internațională de raportare dar specialiștii din turism știu foarte bine că o mare parte a acestui procent este datorat înnoptărilor celor care se afla în tranzit, în călătorii pe distanțe mari și delegațiile de serviciu.

Sincer m-ar bucura ca ministrul Daniel Cadariu să prezinte un raport similar celui al omologului din Bulgaria. Citez dintr-o interesantă știre publicată recent pe site-ul B1Tv: ”Turismul din Bulgaria a fost în creștere în anul 2022, comparativ cu anul 2021. În prezent, aproape că nu sunt locuri libere în stațiunile de iarnă, a declarat ministrul bulgar al Turismului Ilin Dimitrov la Varna, după ce a participat la discuția cu ocazia împlinirii a 60 de ani de la înființarea Colegiului de Turism din oraș, scrie 24chasa. El a subliniat că discuțiile cu tour-operatorii care cunosc bine piața sunt esențiale pentru a atrage mai mulți turiști în stațiunile bulgare.

Bulgaria constată o creștere a rezervărilor pe aproape toate piețele turistice. Potrivit ministrului Dimitrov, problemele nu lipsesc.

Trebuie să refacem piața, unde eram foarte puternici. Piața germană, turiștii germani stau cel mai mult și umplu aripile sezonului. Piața românească este și ea extrem de importantă pentru orașul Varna și regiune, facem un lucru foarte bun acolo. Mulți oameni merg în Israel, sunt înregistrări bune. Publicitatea noastră este făcută în așa fel încât să ne țintim foarte serios piața bulgară, a spus Ilin Dimitrov, ministrul Turismului.

Potrivit acestuia, atașatul de turism va fi trimis în continuare în Turcia, România şi Marea Britanie. Potrivit marilor tour-operatori, sunt cu 30% mai multe rezervări din Germania către Bulgaria. Cu siguranță nu vom ajunge la nivelul din 2019, deoarece scăderea este de 2,5, aproape 3 la sută, dar acesta este un pas în direcția bună, spune Ilin Dimitrov”. Este o provocare. Adevărat că MAT dorește un acord de colaborare și de promovare reciprocă cu Republica Moldova. Este lăudabil acest demers, dar nu este suficient. Unde sunt celelalte colaborări? Aflăm din știrile găzduite în rubrica zilnică din Curierul Național, “Actualitatea din China” realizată în parteneriat cu Radio China Internațional, parte integrantă a CCTV, că partea chineză a înaintat guvernului României propunerea unui acord interguvernamental de colaborare în domeniul turismului. Atunci fostul ministru Claudiu Năsui, prin neprezentare, a refuzat oferta. Potrivit Radio China International, era vorba despre un plan amplu, și anume înfiinţarea unei alianţe de promovare a turismului între China şi ţările din Europa Centrală şi de Est. Tot din rubrica “Actualitatea din China” mai aflăm cum România a refuzat a doua oară participarea la Târgul Internațional de Importuri de la Shanghai, eveniment la care importante firme din Statele Unite, Germania, Franța, Belgia, Olanda etc și-au prezentat oferta, inclusiv cea turistică. A invoca tensiunile geopolitice dintre SUA și China nu are niciun suport, comerțul exterior fiind deosebit de dinamic cu toate țările de pe mapamond. A se vedea https://curierulnational.ro/trenul-express-al-exporturilor-românești-nu-mai-oprește-la-shanghai/. Tot interesant de urmărit dinamica numărului de turiști străini care își petrec vacanțele în Italia, Franța, Ungaria, Austria, Germania, Marea Britanie, țări importante care nu invocă tensiunile politice.

Ministrul Daniel Cadariu trebuie să prezinte strategia clară de promovare și mai ales de sprijin real al turismului românesc. Deocamdată avem doar o siglă de promovare, și anume “ frunză verde în vânt” . Deși controversată, ea este utilă, dar trebuie să aibă și conținut solid. Încă de la înființare, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a beneficiat de tot sprijinul și expertiza Federației Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR). A se vedea voucherele de vacanță și apariția mult doritelor Organizații de Management al Destinației (OMD) , proces aflat într-o dezvoltare încurajatoare: https://curierulnational.ro/primul-omd-dezvoltat-la-nivel-județean-a-primit-avizul-din-partea-mat/. Totodată, s-au făcut pași importanți pentru suținerea stațiunilor balneoclimaterice și a domeniului schiabil https://curierulnational.ro/guvernul-româniei-a-adoptat-programul-pentru-dezvoltarea-investițiilor-în-turism-masterplan/. Și în acest caz FPTR alături de alte structuri patronale au avut un aport substanțial.

Precizez faptul că rândurile de mai jos reprezintă o opinie personală care nu implică structura patronală din care fac parte și nici Curierul Național. Deschiderea ministerului către mediul de afaceri a fost impecabilă. Până la un moment dat, când, practic, ușile dialogului s-au închis, iar discuțiile s-au purtat doar generic. Fără o explicație logică. Astfel a apărut o competiție de “șah turistic”. Deocamdată nu comentez încă tactica de joc. Avem timp. Nu cu mult timp în urmă, FPTR a arătat “cartonașul galben” ministrului Daniel Cadariu. Mai exact a pus ministerul în poziție de șah. Recent, FPTR, singura confederație reprezentativă la nivel de sector, membră UGIR, a transmis următorul comunicat: ”Comitetul Director al FPTR a luat decizia de a nu mai participa la ședința lunară organizată astăzi la sediul MAT, având în vedere următoarele:

– La ședința lunară din data de 10.01.2023, la care FPTR nu a participat, reprezentanții prezenți ai asociațiilor profesionale și organizațiilor din domeniul turismului au solicitat conducerii MAT în mod imperativ și ultimativ, dispunerea unor măsuri ferme pentru găsirea unor soluții la problemele grave ridicate de mediul de afaceri, precum și legalizarea funcționării Consiliului Consultativ al Turismului. Ca de obicei, nu există niciun rezultat.

– Conducerea MAT la toate ședințele lunare a „mimat” o deschidere către dialog cu reprezentanții mediului de afaceri;

– Aproape toți participanții au constatat după fiecare întâlnire, o totală ineficiență a acestor consultări, ele practic devenind inutile;

– Conducerea MAT a refuzat în permanență implicarea în rezolvarea majorității problemelor prezentate în ședințele precedente. În aceste condiții reprezentanții ministerului nu au informat reprezentanții mediului de afaceri cu privire la stadiul rezolvării acestor probleme.

– Ședințele nu au avut o ordine de zi prestabilită cu cel puțin șapte zile înainte ca materialele supuse dezbaterilor să fie difuzate;

– Nu s-au întocmit minute/procese verbale cu privire la dezbateri, concluzii, sarcini, responsabilități și termene;

– La ședințe nu au fost invitați directorii direcțiilor implicate conform tematicilor ce urmau a fi discutate;

– S-a refuzat, sistematic, participarea la ședințe a unui cadru de conducere din cadrul direcției generale juridice;

– Am constatat ineficiența colaborării interministeriale și am întrebat la ședința din data de 13.12.2022 dacă se dorește intrarea în insolvență a numeroși operatori economici, cu capital românesc din turism sau sabotarea activității ministrului;

– Am constatat, fără echivoc, că pentru orice rezolvare a problemelor noastre domnul ministru a trebuit să discute personal cu premierul;

– Întâlnirea de marți, din data de 31.01.2023, care urma să se desfășoare la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor , în prezența domnului ministru Barna Tánczos și a domnului ministru Constantin-Daniel Cadariu și a organizațiilor/ federațiilor patronale cu privire la elaborarea documentației caietelor de sarcini în vederea îmbunătățirii procesului de contractare și eficientizare a derulării contractelor de închiriere a plajelor astfel încât să nu mai existe o barieră în dezvoltarea turismului pe litoral, a fost anulată.

– La dezbaterea publică din data de 07.02.2023, a proiectului de Ordonanță de urgență a Guvernului privind procedura de închiriere a suprafețelor de plajă turistică pentru sezoanele estivale 2023-2024, niciun reprezentant din conducerea MAT și din cei câteva sute de angajați nu au participat la dezbatere .

– Mai sunt aproximativ 55 de zile lucrătoare până la deschiderea sezonului estival și așteptăm cu interes ca specialiștii dumneavoastră în turism să sosească pe litoral, eventual în a două decadă a lunii iunie pentru “deschiderea sezonului”.

– Până în prezent, nu s-a constituit niciun OMD local prin hotărâre de instanță conform legislației modificate. Avizele preliminare acordate de comisia special constituită prin Ordin de Ministru pe proiectele de statut transmise Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, sunt majoritatea incomplete, cu consecințe în tergiversarea constituirii legale a OMD-urilor.” . Nicio reacție din partea ministrului Cadariu, cel care s-a dovedit dezinteresat de modalitatea organizării licitațiilor pentru închirerea plajelor de pe litoral (https://curierulnational.ro/hotelierii-riscă-să-rămână-cu-plajele-umflate/). O astfel de abordare a situației nu a rămas fără o sancțiune care seamănă cu forțarea unei mutări de “șah mat”. De altfel,”în piață” se vehicula varianta înlocuirii ministrului. Se vorbea și despre o persoană cunoscută dar, fiind vorba doar despre un zvon, nu voi divulga numele. Pe un astfel de eșafodaj, FPTR a mutat împingând pe tablă o variantă publică printr-un comunicat de presă:

”Membrii Comitetului Director al FPTR au analizat activitatea organizatorică a federației și numeroasele probleme de actualitate ale turismului românesc care blochează dezvoltarea acestuia.

Una dintre cele mai grave probleme este activitatea ineficientă a instituțiilor publice centrale și locale implicate în asigurarea cadrului legal din domeniul turismului, care nu au reușit să rezolve multiplele neajunsuri semnalate de patronatele din turism, cu consecințe nefaste pe termen mediu și lung.

În urma dezbaterilor pe acest subiect, reprezentanții Comitetului Director al FPTR au ajuns la concluzia că este necesară o schimbare radicală în ceea ce privește abordarea relațiilor dintre instituțiile statului și mediul de afaceri și au aprobat cu unanimitate de voturi:

– Propunerea și susținerea domnului Dragoș Anastasiu pentru funcția de ministru la Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, până la alegerile parlamentare din anul 2024, cu următoarele priorități:

-Reorganizarea autorității publice centrale pentru turism

– Modificarea și completarea actualei legislații primare și secundare în vederea relansării turismului conform Programului de guvernare 2022 – 2024 – Capitol Turism.

Această propunere a fost considerată una dintre puținele soluții pentru redresarea turismului românesc și a fost transmisă celor mai importante structuri asociative și confederații patronale din turism în vederea analizării și susținerii acesteia, inclusiv în cadrul Coaliției de Guvernare”. Totodată, FPTR și-a manifestat intenția conlucrării instituționale (probabil afiliere) cu Alianța Pentru Turism până la înregistrarea legală acesteia în baza Legii Dialogului Social, în prezent APT , condusă de Dragoș Anastasiu fiind mai mult un grup de lobby, activitate nereglementată în România.

Interesantă mutarea, având în vedere că până miercuri relațiile dintre FPTR și APT erau deosebit de tensionate. Am scris pe larg despre acest subiect. Nu doresc să comentez acum aducerea pe tabla de “ șah turistic” a președintelui APT, Dragoș Anastasiu. Ce pot să remarc este latura pozitivă a mișcării patronale din turismul românesc, și anume coagularea acesteia pentru a se obține o voce unitară în dialogul social cu reprezentanții Guvernului și oferirea de soluții viabile de dezvoltare durabilă și de promovare coerentă a acestui sector. Voi urmări de aproape și voi prezenta mișcările viitoare ale acestor acțiuni altele decât cele neoficiale.