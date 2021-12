Numărul de voluntari pentru copiii de la sate a crescut de zece ori în ultimii doi ani

Studiu World Vision România

Pandemia a schimbat modul în care ajutăm şi a adus un nou trend: voluntariatul online, conform Fundaţiei World Vision România. Astfel, numărul de voluntari care fac meditații și sesiuni de mentorat cu copiii din satele României a crescut de până la zeci ori de la debutul crizei sanitare.

La începutul anului 2020, în programul „Vreau în clasa a 9-a”, derulat de World Vision România, 30 de voluntari ofereau meditaţii sau mentorat elevilor, însă, în octombrie 2021, numărul de voluntari a ajuns la peste 300. Unul dintre motivele principale pentru această creştere este că cei mai mulți dintre voluntarii World Vision România mentorează copii prin video-conferințe.

Cu toate acestea, cei peste 850 de liceeni de la sate din acest program au în continuare nevoie de ajutor. Astăzi, 5 decembrie, de Ziua internaţională a Voluntarului, Fundaţia World Vision România face apel la oamenii care vor să le dedice elevilor de la sate o parte din timpul lor şi să-i ajute cu sesiuni de mentorat, consiliere vocațională, meditații pentru materiile de Bac (dar nu numai), participarea în școlile/ taberele de vară, susținerea unor sesiuni de dezvoltare personală, educație non-formală şi altele. Persoanele care vor să se implice pot scrie pe adresa daniela_ababei@wvi.org sau să intre pe pagina https://bit.ly/3plmhdu pentru a se înscrie.

Voluntarii care se implică în comunitățile vulnerabile reprezintă un ajutor important în gestionarea situațiilor de criză, cum încă este și această pandemie, care îi afectează mai ales pe cei din mediile dezavantajate. În ultimii doi ani, voluntarii au fost colacul de salvare pentru copiii de la sate care s-au adaptat mai greu la școala online și la izolarea de bunici, vecini, colegi și de prieteni.

„Din rolul de programator cu biroul în București, m-am trezit în fața ecranului cu Maria, o fată de 17 ani de lângă Vâlcea, care avea alte preocupări, dar pe care am simțit că pot să o ajut. Și eu am copilărit într-un sat, aproape de Sighetul Marmației, dar prin educație am reușit să lucrez în domeniul care îmi place. Cred că orice copil poate reuși, dacă este sprijinit“, spune Daniel Moldovan, unul dintre voluntarii programului „Vreau în clasa a 9-a“.

Voluntarii, partea nevăzută a muncii ONG-urilor

„Voluntarii sunt acea parte nevăzută a muncii ONG-urilor, a căror contribuție anonimă a stat la baza multor dintre reușitele acestor organizații. Un proiect precum «Vreau în clasa a 9-a», cu sute de beneficiari – copii care au nevoie nu doar de burse, ci și de sprijin pentru a se orienta în carieră și a dobândi abilități esențiale de viață, nu ar putea fi realizat fără implicarea voluntarilor, ca mentori sau educatori”, spune Mihaela Nabăr, director executiv al Fundației World Vision România.

„Vreau în clasa a 9-a” le oferă elevilor din medii defavorizate, de la sate, șansa de a merge la liceu, prevenind astfel o cauză majoră a abandonului școlar. Acest program vine în copiilor care au fost admiși la liceu în urma Evaluării Naționale, însă nu își pot permite să suporte costurile pentru transport, cazare, rechizite etc. 56% dintre copiii din mediul rural nu ajung la liceu din cauza dificultăților materiale, potrivit datelor noastre.

Astfel, elevilor li se oferă sprijin material (burse școlare pentru cazare și transport, donații de rechizite, îmbrăcăminte etc.), dar și meditații și consiliere pentru dezvoltare personală. Pentru aceste activități s-au implicat de la începutul pandemiei 304 de voluntari care au lucrat cu aproape 900 de copii.

Profilul voluntarului

Între 40% și 55% dintre cetățeni sunt implicați în acțiuni de voluntariat în țările Uniunii Europene, potrivit unui sondaj Eurobarometru realizat de Comisia Europeană. România este la coada UE, cu o pondere de aproximativ 15%.

O cercetare realizată de Fundația Volum pe un eșantion de 41 de ONG-uri românești arată că 44% dintre voluntari au între 19 și 24 de ani, 32% între 15 și 18 ani și doar 17% între 25 și 30 de ani. În medie, un ONG din România are de 7 ori mai mulți voluntari decât angajați și de 130 de ori mai mulți beneficiari. Majoritatea voluntarilor (51%) lucrează între 2 și 14 ore pe săptămână, în vreme ce 20% lucrează fie mai puțin de două ore, fie peste 34.

În România, activitatea de voluntariat a renăscut după 1989 odată cu primii voluntari sosiți prin intermediul unor organizații umanitare internaționale, cum este și World Vision, care și-au creat, ulterior, filiale în țara noastră, iar apoi centre la nivel local.