O comedie spaniolă deschide cea de-a 20-a ediție a TIFF

Cinematografia spaniolă va fi celebrată la cea de-a 20-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania (23 iulie – 1 august 2021) printr-un program amplu, Focus Spania, care va include proiecții și evenimente speciale, întâlniri cu cineaști, masterclass-uri, inițiative de industrie și expoziții. Ca parte a acestui program, Festivalul Internațional de Film de la San Sebastián (SSIFF) devine partener al TIFF și propune o selecție puternică de filme spaniole în Carte blanche: San Sebastián. Printre cele 10 titluri recente alese de selecționerii renumitului festival se numără și comedia care va deschide cea de-a 20-a ediție TIFF vineri 23 iulie, de la 21:00, în Piața Unirii din Cluj-Napoca: Dineu cu vecinii de sus/ The People Upstairs, în regia lui Cesc Gay. Biletele sunt puse în vânzare pe tiff.eventbook.ro.

„Festivalul de la San Sebastián este nu doar unul dintre favoritele mele absolute (un oraș seducător pe malul oceanului, cu o gastronomie de invidiat, o echipă entuziastă și selecție de top), ci și un rezervor inepuizabil de filme pentru selecția TIFF-ului din fiecare an, în special spaniole și latino-americane. Le mulțumesc organizatorilor pentru deschiderea lor în acest parteneriat și îi invit pe spectatori să guste din varietatea de bucate atent alese din meniul lor cinematografic. Vă asigur că The People Upstairs, spumoasa și provocatoarea comedie cu care inaugurăm această ediție aniversară, o să vă deschidă apetitul”, spune directorul artistic TIFF, Mihai Chirilov.

„Suntem mai mult decât încântați de începutul acestei colaborări cu cel mai important festival de film din România. TIFF este locul perfect pentru un showcase al cinematografiei spaniole contemporane, o selecție interesantă de filme, unele proiectate recent în diferite secțiuni ale festivalului nostru. Această selecție reflectă diversitatea cinemaului spaniol și acordă o atenție deosebită tinerilor cineaști, care vor juca un rol esențial în viitorul cinematografiei”, declară Jose Luis Rebordinos, directorul Festivalului Internațional de Film de la San Sebastián.

Selecția de filme propuse reflectă efervescența și diversitatea cinema-ului spaniol. Încă din prima zi a festivalului, cinefilii sunt invitați la o comedie savuroasă în care două cupluri vecine explorează complexitatea relațiilor moderne.Dineu cu vecinii de sus/ Sentimental/ The People Upstairs are cinci nominalizări la Premiile Goya și două vedete spaniole pe afiș: Javier Cámara (Hable con ella, La mala educación, regizate de Pedro Almodóvar, serialele The Young Pope și Narcos) și Belén Cuesta (La casa de papel, Paquita Salas, Parking, în regia lui Tudor Giurgiu).

Cadru din serialul Riot Police

Carte blanche: San Sebastián aduce un serial de 6 episoade, Riot Police, regizat de Rodrigo Sorogoyen (Trofeul Transilvania 2014 cu Stockholm) și desemnat de publicația El Mundo ,,cel mai bun serial spaniol al acestui an’’.

Secvenţă din filmul Last Days of Spring

Din cea mai recentă selecție vin și Last Days of Spring (r. Isabel Lamberti), distins cu New Directors Award 2020, o dramă despre realitățile cartierelor sărace din periferia Madridului, Death Knell (r. Imanol Rayo), un thriller despre o familie care descoperă oase umane pe terenul fermei pe care o deține, și Ane Is Missing (r.David Pérez Sañudo), premiat pentru scenariul care explorează procesul de maturizare al unei mame care reușește să își asume acest rol doar după dispariția fiicei sale.

Cadru din musicalul My Heart Goes Boom!

O explozie de culoare și veselie, musicalul My Heart Goes Boom! (r. Nacho Álvarez) invită într-o călătorie muzicală prin Spania anilor ’70, animată de hiturile celebrei Raffaella Carrà. A Thief’s Daughter (r. Belén Funes) i-a adus actriței Greta Fernandez premiul pentru Cea mai bună actriță la San Sebastián cu povestea de viață a unei tinere condamnate la nefericire. În 2018, Journey to a Mother’s Room (r. Celia Rico Clavellino), o dramă intimă despre relația mamă-fiică, a fost premiat cu New Directors Award și Youth Jury Award. Visul regizorului León Siminiani de a face un film despre un jaf devine realitate în Notes For a Heist Film, un captivant documentar experimental despre viața unui celebru escroc spaniol.

Tot de la San Sebastián vine o istorie fascinantă, Arzak since 1897 (r. Asier Altuna), care va face deliciul pasionaților de gastronomie, într-un eveniment special dedicat bucătăriei spaniole, în secțiunea Film Food. Arzak, unul dintre cele mai bune restaurante din lume, e o afacere de familie din orașul San Sebastián ce deține trei stele Michelin de 30 de ani. Acum tatăl, vedeta restaurantului, se retrage, iar fiica lui trebuie să ducă mai departe moștenirea – rafinamentul bucătăriei basce, la cel mai înalt nivel.

Detalii despre invitați și programul complet Focus Spania vor fi anunțate înainte de festival.

Eveniment organizat cu sprijinul Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA).

Parteneri: San Sebastian International Film Festival, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Acción Cultural Española, Etxepare Basque Institute | Etxepare Euskal Institutua, Ambasada Spaniei în România, Instituto Cervantes București, Asociația companiilor spaniole din România (ASEMER).