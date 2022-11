O laureată a Premiului Nobel pentru Pace 2022: au fost identificate 21.000 crime de război comise în Ucraina

Pentru Oleksandra Matviiciuk, războiul dus de Rusia în Ucraina ”are caracter de genocid”, dat fiind că el este bazat pe ideea că ”poporul ucrainean nu are dreptul să existe”. ”Anchetele avansează de la o zi la alta”, afirmă avocata Oleksandra Matviiciuk, președinta ONG-ului Centrul ucrainean pentru libertăți civile, care luptă pentru drepturile omului în această țară, și laureată a Premiului Nobel pentru pace 2022. Invitată de postul francez de televiziune BFMTV, ea a explicat că organizația sa neguvernamentală a derulat un șir de anchete asupra potențialelor crime de război comise de Rusia în Ucraina. ”De 8 ani (din 2014, de la anexarea ilegală a Crimeei -n.n.), a subliniat ea, noi documentăm toate crimele de război și am văzut că numărul lor s-a multiplicat după invazia din februarie 2022”. În total, susține Oleksandra Matviiciuk, noi am documentat 21.000 episoade de crime de război. Bucea, Izium… Rușii au comis aici atât de multe crime de război, încât unele anchete sunt încă în curs de desfășurare. Autoritățile ruse și Vladimir Putin personal, a subliniat ea, spun că poporul ucrainean nu are dreptul să existe, nici limba și nici cultura lui… În teritoriile ocupate, se observă o erodare a identității. Copiii sunt deportați și adoptați în Federația Rusă, sunt distruse manualele de istorie ucrainene. În opinia Oleksandrei Matviiciuk, ceea ce se petrece în Ucraina este ”rezultatul impunității militarilor ruși de circa zece ani, din anii petrecuți în Cecenia, în Siria, Liban, în Moldova… Dacă Vladimir Putin nu este oprit în Ucraina, el va merge mai departe”. Noi, a concluzionat militanta ucraineană pentru drepturile omului, ”nu vom uita și vom documenta crimele de război inclusiv in folosul altor națiuni care ar putea suferi atrocități comise de ruși”.

- Publicitate -