O treime din comunele din România nu au niciun plan legat de digitalizare

Un studiu recent realizat de compania Holisun, în parteneriat cu Asociația Comunelor din România, arată că 30% dintre comunele din România nu au niciun plan legat de digitalizare. La întrebarea ”Există o strategie de digitalizare a primăriei?”, 30,9% dintre comune spun că nu au nimic referitor legat de procesul de digitalizare, jumătate spun că există câteva idei și doar 7% au o strategie în acest sens.

Sunt două tipuri de nevoi în ceea ce privește digitalizarea primăriilor: avem situația în care aparatul administrativ este restrâns și nu mai face față și vrea digitalizare pentru a avea randament și cealaltă situație, în care aparatul administrativ este prea mare și cere eficientizare. Analiza proceselor pentru ca ele ulterior să fie dimensionate digital și să fie încărcate cu resurse materiale și umane este esențială în momentul de față pentru comunitate. Există și reziliență la schimbare: angajații, pe de-o parte, cred că sunt înlocuiți de calculatoare, iar pe de altă parte, oameni din comunitate se vor teme că pierd date, documente. — Vlad Stoicescu – expert în strategie și smart mobility

În ceea ce privește comunicarea din mediul online, mai mult de jumătate dintre angajații primăriilor nu au o adresă de e-mail cu domeniul instituției publice. Aproape un sfert dintre angajați spun însă că și-ar dori să aibă o astfel de adresă

Ne-am dat seama în ultimul timp că fără digitalizare, fără soluții IT, nu am fi pe nicăieri. Dacă acum doi ani ne plângeam că telefonul și internetul nu ne permit să ne întâlnim, ne dezumanizează, uite că acum fără internet și fără digitalizare nu am fi nicăieri, copiii nu ar mai face ore online. Toate eforturile noastre converg spre digitalizare, atât la companii, cât și la instituții bugetare. — Oliviu Matei profesor universitar la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, CEO Holisun

Nu există Smart Village sau Smart City fără inputul comunității. Trebuie să înțelegem prioritățile comunităților și în ce doresc cetățenii să investească primăria lor. Este evident că din partea autorităților locale există o nevoie atunci când vorbim de IT&C. Când vorbim de digitalizarea unei instituții publice, ne gândim la relația instituție-cetățean, cum funcționează departamentele interne și cum colaborează primăria cu alte instituții. — Eduard Dumitrașcu – președinte Asociația Română pentru Smart City

În cadrul Webinarului ”Marea consultare de la țară”, organizat de Asociația Română pentru Smart City, invitații au vorbit și despre beneficiile conceptului de SMART VILLAGE

oferirea de servicii rapide și de calitate către cetățeni

posibilitatea de supraveghere, îmbunătățire și fluidizare a proceselor de lucru, fără efort suplimentar

notificări în timp real cu privire la termene ce trebuie respectate conform legii administrației publice

eliminarea riscurilor de pierdere sau distrugere a documentelor prin implementarea proceselor de arhivare electronică

digitalizarea cartografică a obiectivelor de interes strategic (infrastructură de transport și acces, utilități, bunuri imobiliare și teritoriale)

Chestionarul a fost completat de 356 de comune din cele 2861 existente pe teritoriul României.

Inregistrarea webinarului este disponilă aici: https://youtu.be/2JbhkRwX0xw