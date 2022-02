Oana Stamatin a fost promovată în funcția de ESG Chief Officer al Colliers din Europa Centrală și de Est

Noul rol se concentrează pe implementarea angajamentelor de mediu, sociale și de guvernanță (ESG) globale și regionale

Compania de consultanţă imobiliară Colliers anunță promovarea Oanei Stamatin în poziția de ESG Chief Officer în Europa Centrală și de Est (CEE), care include acum Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, Polonia, România și Slovacia.

Oana Stamatin, anterior Deputy Head of Green & Healthy Buildings Certifications and Building Surveying în cadrul Colliers România, este un expert cu performanțe dovedite în industrie, oferind consultanță în vederea certificării conform standardelor LEED, BREEAM și WELL pentru mai mult de 100 de proiecte în ultimii 10 ani, care totalizează aproximativ 3 milioane de metri pătrați. De asemenea, a fost implicată și în proiectele de consultanță tehnică pentru 3,4 milioane de metri pătrați de spații oferite de Colliers în ultimii 15 ani, în cadrul diviziei de Building Surveying.

Oana va fi responsabilă pentru implementarea obiectivelor globale ESG în regiunea CEE, așa cum au fost ele stabilite în abordarea globală ESG a Colliers. Lansat în 2021 și denumit „Elevate the Built Environment”, noul cadru strategic al Colliers este conceput pentru a încorpora cele mai bune practici ESG în întreaga organizație. În plus, Oana va dezvolta și construi un program de educație ESG pentru angajații din CEE și va lansa, împreună cu birourile locale, strategia de marketing și comunicare pentru serviciile ESG.

„Sunt încântată să îi urez bun venit Oanei în această nouă funcție. Cu o experiență atât de vastă în consultanța în domeniul sustenabilității, sunt sigură că va contribui cu succes la angajamentul Colliers de a-și îmbunătăți impactul asupra mediului și de a crea valoare economică și socială în întreaga organizație la nivel internațional”, a declarat Monika Rajska-Wolinska, CEO al Colliers în CEE.

„ESG este cadrul strategic pentru a face lucrurile corect, una dintre valorile noastre de bază la Colliers, iar pentru mine este un pas important și un privilegiu să preiau rolul de Chief Officer ESG pentru CEE și România. Sunt încântată să lucrez alături de colegii mei experimentați din echipele regionale , pe măsură ce punem în aplicare strategia Elevate the Built Environment”, a declarat Oana Stamatin, ESG Chief Officer al Colliers în CEE și România.