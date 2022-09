Omniasig a înregistrat prime brute subscrise de peste 1 miliard lei în primul semestru din 2022, în creștere cu aprox. 45%

Omniasig Vienna Insurance Group a înregistrat o creștere puternică în primele șase luni ale anului, în linie cu strategia companiei de dezvoltare echilibrată și sustenabilă, prin oferirea de produse și servicii de calitate, adaptate nevoilor și așteptărilor clienților și partenerilor, precum și prin investiții constante în inovație și digitalizare. Prin urmare, compania a înregistrat o dezvoltare profitabilă și o creștere de aprox. 45% a primelor brute subscrise, în comparație cu primul semestru al anului anterior, și a depășit pragul de 1 miliard de lei în această perioadă.

Valoarea totală a primelor brute subscrise de companie în primele șase luni ale anului a fost de peste 1 miliard lei, în creștere cu aprox. 45% comparativ cu același interval al anului trecut. Valoarea totală a despăgubirilor plătite de companie în acest prim semestru s-a ridicat la aprox. 550 milioane lei, procesul de soluționare a daunelor trecând permanent prin etape de optimizare și creștere a nivelului de digitalizare.

„Întreaga activitate a cunoscut o accelerare și o dezvoltare rapidă, iar ca rezultat avem acest nou prag depășit de Omniasig într-un semestru, cu prime brute subscrise de peste 1 miliard lei. Această creștere este susținută de programe de investiții în echipa companiei și în creșterea capacității operaționale la nivel național, în cadrul strategiei noastre de dezvoltare echilibrată, focusată pe permanenta optimizare a experienței clientului în relația cu Omniasig. O altă componentă importantă a viziunii și strategiei noastre o reprezintă responsabilitatea socială. Ne axăm permanent pe activități cu rezultate sustenabile, acționăm cu solidaritate și ne implicăm în susținerea comunităților din care facem parte, pentru că suntem convinși că doar împreună putem construi o lume mai bună.” (Mihai Tecău, președinte directorat Omniasig Vienna Insurance Group).

Interesul și consumul de produse de asigurare de sănătate rămân la un nivel ridicat, ca rezultat al creșterii nevoii companiilor de a oferi angajaților lor servicii medicale de calitate. Astfel, în primul semestru, Omniasig a înregistrat o creștere de aprox. 40% a primelor brute subscrise pe linia ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE, comparativ cu perioada similară din 2021.

În acest interval, Omniasig a plătit aproape 70.000 dosare de daună deschise în baza unei asigurări de sănătate.

Ritmul de creștere este constant și în cazul liniei PROPERTY (asigurările de incendiu și calamități naturale), unde volumul subscrierilor a crescut cu peste 15%, la o valoare de aprox. 150 milioane lei.

În această perioadă, Asigurările AUTO, CASCO și RCA, au continuat creșterea, valoarea totală a primelor brute subscrise, cumulat pe ambele linii, fiind de aproape 800 milioane lei, cu aprox. 60% mai mult decât în perioada similară a anului trecut. Este un avans consistent al volumului de prime brute subscrise, generat de adaptarea continuă a portofoliului de produse atât pentru asigurările facultative, cât și pentru cele obligatorii, precum și de efortul companiei de a furniza servicii de asigurare de calitate și un proces eficient și rapid de plată a despăgubirilor.

În cazul liniei ASIGURĂRILOR DE CĂLĂTORIE, valoarea subscrierilor din primul semestru a continuat să crească, în comparație cu primele șase luni ale anului trecut, odată cu reluarea activităților turistice la nivel general și creșterea necesității de produse de asigurare specifice. În același timp, și valoarea despăgubirilor pe această linie a crescut cu peste 40%.

În prima parte a anului, Omniasig și-a menținut focusul și pe implicarea în societate și a continuat seria de proiecte interne și externe de CSR (Corporate Social Responsability) prin care promovează responsabilitatea socială și față de mediul înconjurător, susținând, în același timp, educația și comunitățile dezavantajate social. Aceste inițiative includ și implicarea angajaților în acțiuni de voluntariat. Printre acțiunile desfășurate în acest an, enumerăm: organizarea unei noi ediții a campaniei Omniasig pentru MAI BINE alături de Fundația World Vision România, prin care voluntarii Omniasig au împărtășit din experiențele și cunoștințele lor și i-au inspirat pe copii în alegerea unei cariere în sesiunile de mentorat de grup și cele individuale și două acțiuni alături de Asociația Oxigen, una de plantare de copaci în zona Măneciu – Cheia și una de refacere a traseului montan din zona Parcului Național Piatra Craiului, satele Măgura și Peștera.

Numărul de reclamații înregistrate unic per petent și per caz de Omniasig în primul semestru al acestui an a fost de 265, în timp ce numărul reclamațiilor soluționate favorabil a fost de 39, restul fiind neîntemeiate. Raportat la numărul polițelor de asigurare emise de companie şi care nu au fost anulate, numărul de petiții înregistrate unic per petent și per caz reprezintă doar 0,04% dintre acestea. Totodată, raportat la numărul de dosare de daună notificate în această perioadă, numărul de reclamații înregistrate unic per petent și per caz reprezintă 0,17% dintre acestea.

Omniasig evaluează, începând cu anul 2015, nivelul calității serviciilor oferite clienților prin sistemul de măsurare Net Promoter Score (NPS) validat la nivel internațional. Astfel, clienții care au avut un dosar de daună la Omniasig sunt rugați să evalueze experienţa avută şi modalitatea de instrumentare a daunei, satisfacţia asiguratului şi calitatea serviciilor oferite fiind măsurate într-un sistem eficient, pe o scală de la 1 la 10. Rezultatul NPS cumulat în primul semestru a fost de 87,23%.