ONU își menține misiunea în Afganistan după plecarea soldaților americani și a NATO

Stéphane Dujarric, purtătorul de cuvânt al Secretarului general al ONU, a anunțat că Națiunile Unite își mențin misiunea politică de ajutoarare a Afganistanului, chiar dacă trupele americane și ale NATO se vor retrage până la 11 septembrie. “Noi, a spus purtătorul de cuvânt, vom continua să studiem situația și ne vom continua activitatea”, având în vedere că plecarea celorlalți “va avea în viitor un impact clar și evident asupra acestei țări”.

ONU, a promis Dujarric, este prezent de foarte mult timp în domeniul dezvoltării umanitare din Afganistan și vom continua să fim acolo pentru a ajuta poporul afgan”, precizând că ONU “va continua să se adapteze la situația din teren”.

Misiunea ONU de asistență în Afganistan (UNAMA) este o misiune politică, fără militari din forțele Căștile albastre ale ONU. Din luna martie, ONU are doi emisari în Afganistan- canadiana Deborah Lyons, șefa UNAMA, cu rol politic, și francezul Jean Arnault, numit în luna martie trimis special al ONU pentru Afganistan. Misiunea acestuia, precizată de Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, este să ajute la găsirea unei soluții politice a conflictului din această țară, lucrând în colaborare cu UNAMA și cu parteneri regionali.

Ce este această UNAMA: are în Afganistan în jur de 1.200 angajați, marea majoritate fiind de naționalitate afgană. În total, împreună cu diferite alte agenții ONU stabilite în această țară, prezența Națiunilor Unite în Afganistan se ridică la circa 4 000 persoane, din care 75% sunt afgani. Misiunea ONU în Afganistan este una politică, civilă și nu militară. Ea – se spune – ajută această țară în domeniul statului de drept, al drepturilor omului, al guvernării. Nu are misiunea de a asigura securitatea. Să fie clar, a afirmat un diplomat sub anonimat, această retragere a Statelor Unite și a NATO nu va fi înlocuită de ONU.