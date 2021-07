Optical Investment Group devine cel mai mare jucător de pe piața de optică medicală din România prin fuziunea prin absorbție a companiilor Optical Network SRL, Optiplaza SRL, Mann Optic și Optic Planet. În urma acestei fuziuni, Optical Investment Group deține cea mai mare rețea de optică medicală din România, cu o cotă de piață de aproximativ 10% și 102 magazine în 29 de localități din țară: 77 de magazine OPTIblu, 23 magazine Optiplaza și 2 magazine de nișă pe segmentul premium market, sub numele O51, în București. Toate cele 102 magazine, atât cele stradale cât și cele amplasate in centre comerciale, cuprind cabinete dotate cu echipament ultra-modern pentru măsurarea dioptriilor și adaptări de lentile de contact. Compania este prezentă, de asemenea, și în sectorul de e-commerce, deținând 2 magazine online optiblu.ro și optiplaza.ro. Cifra de afaceri consolidată a companiilor care sunt astăzi încorporate în OIG a fost de peste 105 milioane de lei în 2020.

Raluca Cîmpianu

”În 2021, vom continua consolidarea rețelei de retail de optică medicală existente, urmărind o creștere a afacerilor de 30%. Vom investi constant în evoluția noastră și a angajaților noștri, ca și până acum, urmărind cu atenție inclusiv oportunitățile de achiziție a altor magazine. În cei aproape 17 de ani de activitate, am inovat constant și am adus, în premieră, nenumărate mărci de produse pe piața din România. Într-un an în care provocările au fost mari din punct de vedere financiar, noi am ales să mizăm pe unitate, pe valoarea lui „Împreună”. Echipele de optometriști, opticieni și consilieri de vânzări, cu un înalt grad de profesionalism, și-au dat mâna și vor lucra de acum sub aceeași umbrelă pentru a identifica și răspunde nevoilor tuturor clienților noștri” , a declarat Raluca Cîmpianu, CEO al Optical Investment Group.

Fuziunea transformă Optical Investment Group într-o organizație competitivă, flexibilă, bine poziționată pentru o creștere accelerată și solidă din punct de vedere financiar, cu o mare capacitate de a face față provocărilor aduse de pandemie și a celor de pe piața de optică medicală din România. Toți angajații Optical Network și Optiplaza au devenit angajați ai Optical Investment Group, compania având două sedii, în București și la Brașov.

Până în luna august 2020, rețeaua Optical Investment Group deținea 5 lanțuri de magazine – OPTIblu, Klarmann, O51(Optical Network) și Optiplaza și Optica Express (Optiplaza). La sfârșitul lunii septembrie 2020, s-a finalizat procesul de rebranding al magazinelor în urma căruia au rămas 3 lanțuri de magazine: Optiblu, Optiplaza și O51.

În acest moment, Optical Investment Group are 700 de angajați, o echipă puternică de manageri şi peste 150.000 de clienți fideli activi, număr care crește constant datorită serviciilor de calitate, aparaturii moderne cu care sunt dotate cabinetele medicale și specialiștilor în optică medicală.