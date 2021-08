OTP Bank: Cea mai bună bancă din Europa Centrală și de Est, conform Euromoney

Grupul OTP Bank a obținut premiul Cea mai bună bancă din Europa Centrală și de Est, în cadrul Awards for Excellence 2021, competiția globală în industria bancară organizată de revista de business internațională Euromoney.

Conform Euromoney, OTP Bank este singurul grup bancar din regiune care anul trecut a înregistrat o rentabilitate de două cifre a capitalului propriu. De asemenea, compania a înregistrat o creștere impresionantă de 9% a portofoliului de credite.

Dezvoltarea portofoliului de credite a contribuit la majorarea venitului net din dobânzi al OTP, cu 12%, la nivel regional. Cel mai mare aport l-au avut creșterile de două cifre din Ungaria, Serbia, România și Ucraina, unde s-au acordat finanțări în special pentru achiziții de locuințe, credite de consum sau pentru sectorul corporate.

Totodată, într-un context social și economic dificil, în 2020, grupul a finalizat două procese complexe de fuziune: integrarea noilor achiziții în Bulgaria, în luna mai, și Muntenegru, în decembrie.

În România, OTP Bank își continuă strategia de creștere Apollo, care vizează pentru acest an o majorare de peste 16% a împrumuturilor performante.

O serie de proiecte care vor ajuta la atingerea acestei ținte sunt dezvoltate, unele deja în proces de implementare: investiții constante și accelerarea procesului de digitalizare la nivelul băncii, extinderea rețelei teritoriale prin deschiderea de noi sucursale și introducerea unor produse și servicii financiare inovatoare și personalizate.

În plus, pe plan local, banca are în vedere creșterea echipei, după ce anul trecut au fost angajați 200 de noi colegi. În prezent, OTP Bank Româia are aproximativ 1.700 de angajați.