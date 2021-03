Pandemia a îmbunătățit egalitatea de acasă în 1 din 3 gospodării din România

Sondaj IKEA

IKEA celebrează Ziua Internațională a Femeii și lansează campania „Egalitatea este mai bună pentru toată lumea”, care își propune să atragă atenția asupra împărțirii inegale a sarcinilor casnice. Campania, care se desfășoară pentru al patrulea an consecutiv, scoate în evidență date relevante despre impactul pandemiei asupra împărțirii responsabilităților în gospodărie, printr-un sondaj realizat de Ipsos. Rezultatele arată că 2 din 3 persoane din România au experimentat lucrul de acasă în timpul pandemiei, ceea ce a condus și la o îmbunătățire a egalității de gen pe plan local, astfel că 1 din 3 cupluri susțin că diviziunea responsabilităților casnice este acum mai egală decât înainte de pandemie.

„La IKEA, credem că egalitatea este un drept fundamental al omului, iar în România, timp de patru ani consecutiv, am desfășurat acțiuni prin care am contribuit la egalitatea de gen la locul de muncă, acasă și în societate. Anul trecut, pandemia a adus cu sine și mai multe responsabilități acasă. Cercetările au arătat că lipsa egalității acasă are implicații directe asupra poziției economice a femeilor și subminează potențialul lor de carieră. Cu alte cuvinte, avansul femeilor la locul de muncă poate fi frânat, deoarece fac mai multă treabă acasă decât bărbații. Pe de altă parte, odată cu studiul pe care l-am efectuat, am aflat că egalitatea de gen s-a îmbunătățit în 1/3 din gospodăriile de la noi, ceea ce ne arată că suntem pe drumul cel bun, dar că în continuare este nevoie să încurajăm astfel de discuții despre egalitatea de acasă”, a spus Violeta Neniță, Market Manager IKEA România.

De asemenea, sondajul a arătat că multe treburi casnice, precum spălatul și călcatul rufelor, curățenia și gătitul, sunt realizate fie exclusiv de femei, fie în mare măsură de către acestea. De exemplu, 78% dintre femei și doar 11% dintre bărbați susțin că se ocupă de călcatul hainelor în mod exclusiv sau mai des decât partenera/partenerul de cuplu. Egalitatea în ceea ce privește împărțirea treburilor casnice între bărbați și femei este invers proporțională cu vârsta, astfel că femeile mai tinere gătesc și călcă mai puțin decât cele mai în vârstă.

Mai mult de jumătate dintre bărbați și 27% dintre femei susțin că partenera/partenerul lor face mai multe activități casnice, deoarece el/ea este mai priceput/ă, iar singura sarcină la care femeile și bărbații participă în mod egal se referă la cumpărături.

Pe de altă parte, studiul a mai arătat că bărbații se ocupă în mod exclusiv sau mult mai des decât partenerele lor de micile reparații din casă, schimbă becurile și plătesc utilitățile sau alte facturi. Astfel, 78% dintre bărbați și doar 15% dintre femei declară că se ocupă de mici reparații prin casă atunci când este nevoie. În același timp, bărbații mai tineri gătesc și fac curățenie mai des decât cei mai în vârstă.

Un alt aspect interesant evidențiat de rezultatele sondajului se referă la implicarea copiilor în treburile casnice mai ușoare. Potrivit studiului, un copil din 4 gătește acasă, în timp ce un copil din 2 șterge praful, ceea ce arată cât de important este exemplul personal în educația acestora, pentru a reduce decalajul inegalității dintre bărbați și femei și, astfel, pentru a construi o societate egală și incluzivă.

Pentru a susține campania lansată de IKEA și pentru a inspira cât mai mulți oameni cu putință să discute despre împărțirea încă inegală a sarcinilor casnice, Raluca Anton, doctor în psihologie și psihoterapeut relațional a transmis un mesaj inspirațional despre importanța conversației pe tema egalității de gen în fiecare cuplu:

„A vorbi despre modul în care vrem să fie lucrurile în relația noastră nu ar trebui să fie o povară, ci o oportunitate de a ne îmbunătăți situația actuală. De multe ori, se întâmplă să uităm de asta și să trecem pe un mod de pilot automat. Cu toate acestea, o cultură incluzivă presupune, de asemenea, egalitatea de gen și, mai mult decât atât, o discuție deschisă despre ceea ce poate fi îndreptat fără ca acest lucru să aducă o încărcătură negativă între parteneri. Putem evolua și putem construi o societate echilibrată, unde femeile și bărbații să aibă drepturi egale și unde copii noștri să se poată dezvolta armonios.”

Pentru a încuraja discuțiile despre egalitatea acasă, IKEA a creat și un joc de cărți digital, „FiftyFifty”, în colaborare cu expertul relațional, Jennie Miller. Jocul este disponibil pe contul de Instagram IKEA, se joacă în cuplu, nu există câștigători sau învinși și are drept scop să tragă un semnal de alarmă asupra inegalităților adesea trecute cu vederea în ceea ce privește împărțirea sarcinilor casnice.

IKEA face demersuri constante pentru a crea un loc de muncă egal pentru femei și bărbați, atât prin asigurarea unor salarii egale pentru aceeași muncă depusă, cât și prin oportunități egale de angajare și promovare. Totodată, IKEA a introdus și alte beneficii pentru angajații lor, precum o lună plătită de concediu pentru tătici, pe care o pot petrece cu bebelușul de îndată ce partenerele lor se întorc la muncă sau „luna de tranziție a părinților”, care îi permite unuia dintre părinți să lucreze cu jumătate de normă și să fie plătit cu normă întreagă în prima lună de întoarcere la slujbă după concediul parental.