Parlamentul European adoptă noi norme pentru a stimula economiile de energie

Comunicat de la Biroul de presă al PE

• Directiva privind eficiența energetică stabilește noi obiective de economisire pentru 2030

• Reducerea cu 11,7 % a consumului de energie la nivelul UE

• Noua lege va contribui la combaterea schimbărilor climatice și la consolidarea securității energetice

Eurodeputații au aprobat planurile, deja convenite cu Consiliul UE, care stabilesc noi obiective de economisire a energiei pentru 2030, ca parte a Pactului verde european.

Legea va stabili obiective de economisire a energiei atât în ceea ce privește consumul de energie primară, cât și consumul final de energie în UE.

Statele membre vor trebui să asigure în mod colectiv o reducere a consumului de energie cu cel puțin 11,7 % la nivelul UE până în 2030 (comparativ cu previziunile scenariului de referință pentru 2020). Acest obiectiv va fi însoțit de un mecanism solid de monitorizare și punere în aplicare, pentru a se asigura că statele membre își îndeplinesc contribuțiile naționale la acest obiectiv obligatoriu al UE.

Până în 2030, statele membre trebuie să economisească în medie 1,5 % pe an. Economiile anuale de energie vor începe cu 1,3 % în perioada până la sfârșitul anului 2025 și vor ajunge treptat la 1,9 % în ultima perioadă până la sfârșitul anului 2030.

Obiectivele de economisire ar trebui să fie atinse prin măsuri locale, regionale și naționale, în diferite sectoare – de exemplu, administrația publică, clădirile, întreprinderile, centrele de date etc. Eurodeputații au insistat asupra faptului că sectorul public ar trebui în special vizat, și în consecință va trebui să reducă consumul final de energie cu 1,9 % în fiecare an. Statele membre ar trebui, de asemenea, să se asigure că cel puțin 3% din clădirile publice sunt renovate în fiecare an pentru a deveni clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero sau clădiri cu emisii zero. Directiva stabilește, de asemenea, noi cerințe pentru sistemele de termoficare eficiente.

Intervenții în dezbateri

Raportorul Niels Fuglsang (S&D, Danemarca) a declarat: „Criza energetică nu s-a terminat. Nu există nici o garanție că următoarele ierni vor fi la fel de blânde ca și ultima. În următorii șapte ani, trebuie să realizăm schimbările structurale necesare. Sunt foarte fericit că am reușit să împingem statele membre spre obiective mult mai ambițioase în materie de eficiență energetică. Acest lucru este esențial pentru a nu mai depinde de energia rusă în viitor și pentru a ne putea îndeplini obiectivele climatice. Votul de astăzi este o mare victorie; este bun pentru climă, dar rău pentru Putin.”

Următorii pași

Parlamentul a adoptat legislația cu 471 voturi pentru, 147 împotrivă și 17 abțineri. Aceasta va trebui, de asemenea, să fie aprobată de Consiliu înainte de a putea intra în vigoare.

Context

La 14 iulie 2021, Comisia Europeană a adoptat pachetul „Pregătiți pentru 55”, adaptând legislația existentă privind clima și energia pentru a îndeplini noul obiectiv al UE de reducere cu cel puțin 55% a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) până în 2030. Pachetul include reformarea Directivei privind eficiența energetică, aliniind dispozițiile acesteia la noul obiectiv de reducere cu 55% a GES.

Prin adoptarea acestei directive, eurodeputații răspund propunerilor cetățenilor făcute în cadrul Conferinței privind viitorul Europei. Directiva privind eficiența energetică abordează propunerea 3(3), care vizează reducerea dependențelor de importurile de petrol și gaze prin proiecte de eficiență energetică și prin extinderea furnizării de energie curată și din surse regenerabile.

De asemenea, directiva se aliniază cu propunerea 3(5) care pledează pentru investiții în tehnologii în domeniul energiei din surse regenerabile și cu propunerea 3(6) care promovează explorarea de noi surse de energie ecologice și metode de stocare, sprijinind obiectivele climatice ale UE. În plus, aceasta se aliniază cu propunerea 11(1), care promovează procese de producție mai ecologice de către întreprinderi, sprijinindu-le să identifice cele mai bune soluții.